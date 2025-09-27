Kur ekskursioni përfundon në FATALITET! Po eksploronte malin në kushte të këqija, turistja bie nga lartësia
Një grua ka ndërruar jetë, ndërsa një grup turistësh kinezë janë shpëtuar pasi dolën për një ekskursion të papërgatitur në mot të keq në Tasmani, Australi. Ngjarja ndodhi në Cradle Mountain të premten pasdite, kur grupi ishte i ftohur dhe po kalonte vështirësi.
Një grup tjetër shëtitësish i gjeti dhe njoftoi shërbimet e emergjencës, por moti i keq pengoi përdorimin e helikopterit. Ekipet e shpëtimit arritën me këmbë, kaluan natën me turistët dhe i ndihmuan të largoheshin të shtunën në mëngjes.
Një grua u konfirmua e vdekur, ndërsa pjesa tjetër e grupit nuk kishte lëndime. Shëtitësit nuk kishin pajisjet e duhura ose sinjalizues personal për të kërkuar ndihmë, tha Inspektori i Policisë së Tasmanisë, Steve Jones. Ai shtoi se moti në Tasmani ndryshon shumë shpejt, sidomos në zonat alpine, dhe kjo ndonjëherë bën të pamundur përdorimin e helikopterëve.
Policia këshillon që të gjithë shëtitësit të mbajnë veshje të ngrohta, ushqim, ujë, telefon të karikuar, hartë dhe pajisje emergjence.
Ngjarja ndodhi pak ditë pas zbulimit të trupit të një gruaje në një liqen pranë Hobartit. Gruaja, e cila besohet të jetë në të tridhjetat, ende nuk është identifikuar dhe rrethanat e vdekjes po hetohen.