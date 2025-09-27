Aksidentohet automjeti i eskortës së kryetarit të Kuvendit të Kosovës, detajet e para...
Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 18:40
Kosovë&Rajon
Një aksident ka ndodhur sot në autostradën Ferizaj-Gjilan, në fshatin Sojevë, ku u përfshi automjeti i eskortës së kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha.
Sipas Policisë së Kosovës, nuk ka persona të lënduar nga aksidenti. Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, tha se në ngjarje ishin të përfshira një veturë zyrtare e policisë dhe një veturë civile me targa vendore.
Ai shtoi se janë shkaktuar vetëm dëme materiale dhe njësia e hetimeve të aksidenteve ka dalë në vendngjarje për trajtimin e rastit.