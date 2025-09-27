Trajtimi i tradhtisë që prish marrëdhëniet familjare, gazetarja: Studentet shqiptare synojnë burrat e martuar
Fenomeni i lidhjeve mes vajzave të reja dhe burrave të martuar, veçanërisht ata financiarisht të fuqishëm, është bërë një shqetësim në Shqipëri.
Gazetarja Linda Pano në A2 CNN, nënvizoi një trend gjithnjë e më të përhapur ndër studentët shqiptarë, ku shumë vajza preferojnë të lidhen me burra të stabilizuar ekonomikisht, sesa me djem që po fillojnë karrierat e tyre. Pano theksoi se rrjetet sociale e kanë normalizuar këtë lloj lidhjeje, duke nxitur vajzat të hyjnë në marrëdhënie që përfshijnë tradhti.
Në të njëjtën linjë, detektivja private Shkënda Lili, e cila ka zhvilluar një karrierë në zgjidhjen e rasteve të tradhtive, theksoi se këto marrëdhënie shpesh nuk janë të bazuara në ndjenja dashurie, por janë thjesht interesa materiale. Ajo vuri në dukje se vajzat, ndonëse pa punë, shfaqen me marka luksoze dhe makina të shtrenjta, dhe pranoi se financimi vjen përherë nga burra më të moshuar dhe të martuar.
Lili paralajmëroi se pasojat për burra janë dramatike, pasi shumë prej tyre largohen nga familjet e tyre për të ndjekur marrëdhënie me të reja, por përballen me pendesë dhe shkatërrim emocional. Ajo thekson se problemi nuk është te gratë, por te burrat që shpesh kanë mungesë përkushtimi dhe që, në përpjekje për të rikuperuar një adoleshencë të humbur, shkaktojnë dështime në marrëdhëniet e tyre.
Kjo situatë krijon një atmosferë të tensionuar, ku burrat shpesh zgjedhin të fajësojnë gratë për pasojat e veprimeve të tyre, kur në të vërtetë janë tradhtia dhe mungesa e angazhimit që minojnë marrëdhëniet. Sipas Lilit, shumë burra pretendojnë se duan të rikthehen në kohën e rinisë përmes lidhjeve me gra më të reja dhe, ndonëse ndjejnë keqardhje pas ndarjeve, vijojnë të përsërisin të njëjtat gabime. Kjo dinamikë kompleksiteti dhe kërkese për të jetuar jashtë standardeve sociale është një dilemë që kërkon vëmendje dhe analiza më të thella në shoqërinë shqiptare.