“Tensione dhe kritika”/ Renditja e shenjave nga më me fat te më pak me fat për javë! Çfarë duhet të keni kujdes
Ja klasifikimi i plotë për periudhën 1–7 shtator 2025, bazuar në vlerësimin me yje (3 deri 5) për dashuri, punë dhe fat.
Shenjat më me fat: Binjakët – Javë e shkëlqyer: rikuperim i qartë në dashuri, kthjelltësi mendore, mundësi të reja në punë. Mund të marrësh edhe një detyrë me rëndësi.
Luani – Energjik dhe magnetik, Venusi të jep shumë forcë në dashuri, takime dhe pasion. Shumë mundësi profesionale dhe përmirësim ekonomik.
Virgjëresha – Merkuri në shenjë sjell qartësi dhe vendime të mëdha. Dashuri e fortë, lidhje që forcohen. Sukses i madh në punë, askush nuk të ndalon.Shenja me fat të mirë:
Dashi – Javë dinamike, por e mbushur me vendime. Në dashuri duhet qartësi, ndërsa beqarët kanë shanse gjatë fundjavës. Puna kërkon guxim.
Gaforrja – Lidhjet në çift dhe njohjet e reja marrin vrull. Në punë, megjithëse ka konkurrencë, arrin të fitosh terren. Shumë energji për të ndërtuar.
Peshorja – Marsi dhe Hëna të dhurojnë një javë të shkëlqyer për dashuri dhe miqësi. Në punë rikuperon forcë. Entuziazëm në rritje.
Akrepi – Fillim jave i ngadaltë, por rikuperon të dielën. Në dashuri ka pasione të forta, edhe pse ndonjëherë të vështira. Puna kërkon ide të reja.
Shigjetari – Venusi ndihmon në dashuri dhe qetësi shpirtërore. Mundësi të reja, por duhet kujdes të hënën. Energjia dhe optimizmi janë aty.
Shenjat me më pak fat:
Demi – Disa tensione në dashuri, veçanërisht të premten. Lidhjet e forta i rezistojnë krizës, por beqarët duhet të presin. Në punë, falë Merkurit, vjen një kthesë pozitive.
Bricjapi – Javë e lodhshme në punë, me tensione dhe kritika, por edhe mundësi të vogla për përfitime financiare. Në dashuri, mos u mbyll shumë.
Ujori – Venusi kundër sjell tensione në dashuri, kujdes sidomos me Luanin dhe Akrepin. Pas muajve të vështirë, duhet të reflektosh e të presësh kthesën.
Peshqit – Javë e turbullt për çiftet. Kujdes polemikat, e diela është konfliktuale. Në punë shumë përgjegjësi, qartësia vjen vetëm nga e enjtja.
Pra, më me fat këtë javë (5 yje) janë: Binjakët, Luani dhe Virgjëresha, ndërsa më në vështirësi (3 yje) janë: Demi, Bricjapi, Ujori dhe Peshqit.