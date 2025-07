Temperaturat deri në 40°C, parashikimi i motit për sot, 19 korrik 2025

Rikthimi i valës afrikane të të nxehtit ka sjellë mot përvëlues në vend. Sot pritet një tjetër ditë përvëluese, me qiell kryesisht të kthjellët dhe temperatura ekstreme që kapin shifrën e 40°C në zonat e brendshme të jugut dhe qendrës.

Sipas parashikimeve, situata më problematike do të jetë në segmentin Elbasan–Berat, ku pritet kulmi i të nxehtit. Temperaturat minimale do të regjistrohen në Pukë me 10°C, ndërsa maksimumi i ditës do të shënohet në Elbasan me 39–40°C.

Në orët e vona të mbrëmjes parashikohen vranësira të lehta dhe kalimtare vetëm në zonat verilindore dhe juglindore të vendit.

Era do të fryjë e lehtë nga drejtimi veriperëndimor, me shpejtësi deri në 38 km/h, duke sjellë një dallgëzim të ulët në brigjet detare.

Kujdes: Autoritetet vijojnë të këshillojnë shmangien e ekspozimit në diell në orët e pikut dhe hidratim të vazhdueshëm, sidomos për moshat e mitura dhe të moshuarit.

