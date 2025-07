Si ta kuptoni nëse jeni personi toksik në një lidhje dhe si të ndryshoni…

Të jemi të sinqertë: Marrëdhëniet mund të jenë të vështira.

Të gjithë kemi një ide në mendje se si do donim të ishte një lidhje. Por realiteti është se secili prej nesh sjell në një marrëdhënie të gjitha versionet e vetes, me gjithë përvojat, plagët, shpresat dhe dëshirat që na shoqërojnë.

Jetët e përbashkëta ndërtohen jo vetëm mbi momentet që ndajnë çiftet, por edhe mbi ato që kanë përjetuar më parë. Kujtime, perceptime, mënyra komunikimi, sfondi familjar e shoqëror, të gjitha ndikojnë në dinamikën e përditshme.

Dhe, po, edhe sjelljet tona të përditshme, qofshin funksionale apo jo, lënë gjurmë. Ka pafund gjëra që mund ta bëjnë një marrëdhënie të funksionojë mirë. Por, ndonjëherë, pa e kuptuar, lidhja mund të bëhet toksike, pikërisht për shkak të asaj që secili prej nesh mbart brenda vetes.

A po sillni toksicitet në marrëdhënien tuaj?

Nëse po e pyesni veten, ndoshta po. Të gjithë e bëjmë këtë në një moment apo tjetër. Nëse jeni të vërtetë në lidhjen tuaj dhe nuk fshiheni pas maskave, do të sillni edhe pjesët tuaja më të vështira. Toksiciteti është thjesht një pasojë e plagëve tona të pashëruara. Sa më shpejt të kuptoni nga vjen, aq më lehtë mund të filloni të punoni me veten dhe ta përmirësoni mënyrën si lidheni me të tjerët.

Lajmi i mirë? Mund ta menaxhoni. Por nëse një person nuk ka punuar me veten dhe nuk e pranon realisht kush është, problemet do shfaqen sërish dhe do jetë gjithnjë e më vështirë t’i zgjidhni. E kuptojmë që po sillemi në mënyrë toksike në një marrëdhënie kur reagimet tona i lëndojnë të tjerët, pa qenë të vetëdijshëm ose pa marrë përgjegjësi mbi to.

Një shenjë e qartë është kur partneri/partnerja ndihet gjithmonë në faj, ose shmang konfliktin sepse ka frikë nga reagimi ynë. NPër shembull, imagjino që partneri të mos të dërgojë mesazh për një orë dhe ti automatikisht zemërohesh, e akuzon për mungesë interesi dhe krijon skenarë pa bazë.

Në vend që të flasësh qetësisht për mënyrën se si ndjehesh e braktisur, ti sulmon, kontrollon dhe e bën tjetrin të ndihet fajtor për diçka që mund të mos ketë qenë me qëllim.Kjo është një sjellje toksike, sepse rrjedh nga pasiguri personale të paadresuara dhe dëmton lidhjen.