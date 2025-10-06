Shkencëtarët gjejnë ADN “aliene” tek njerëzit! Hulumtimi kontrovers që po shkakton tronditje globale
Një studim i ri pohon se alienët kanë infiltruar gjenomin njerëzor, duke modifikuar ADN-në e miliona njerëzve. Studiuesi kryesor flet për “hibridizimin alien” dhe transformimin e njerëzimit.
Teoria se alienët janë midis nesh po merr një dimension të ri. Sipas një studimi kontrovers nga Dr. Max Rebel, themelues i Fondacionit të Kërkimit të Rezonancës së ADN-së, alienët mund të kenë rrëmbyer njerëz dhe të kenë futur gjenet e tyre në ADN-në njerëzore.
“Njerëzimi mund të jetë në një fazë të transformimit gjenetik”, tha studiuesi për Daily Mail, duke sqaruar se gjetjet nuk janë vlerësuar ende shkencërisht.
Gjenet “njerëzore” që nuk u përkasin njerëzve
Rebel analizoi mostrat e ADN-së nga Projekti 1,000 Gjenome, duke hetuar 581 familje. Ai identifikoi njëmbëdhjetë raste ku sekuencat e mëdha të ADN-së nuk përputheshin me asnjërin prind, duke përfshirë 348 variante gjenetike “jo-prindërore”.
Meqenëse individët kishin lindur para vitit 1990, ai përjashtoi mundësinë e redaktimit të gjeneve njerëzore, siç është CRISPR, i cili u zhvillua në vitin 2013.
Në të njëjtën kohë, ai studioi rezultatet e njerëzve që pretendojnë se janë rrëmbyer nga alienët dhe gjeti shenja të ngjashme të gjurmëve gjenetike “aliene”. Nëse të dhënat verifikohen, studiuesi beson se është e mundur të identifikohen njerëz që mbajnë ADN aliene, në thelb “hibride”.
“Është sikur jetojmë në një film fantastiko-shkencor, ku alienët janë fshehur në gjenet tona”, tha ai.
Autori Nigel Watson, i njohur për librin “Portrete të Takimeve me Alienët të Rishikuara”, komentoi:
“Nëse konfirmohet, do të ishte po aq tronditëse sa zbulimi i një disku fluturues”.
A mund t’u japë “ADN-ja aliene” njerëzve telepati?
Rebel shkoi edhe më tej, duke argumentuar se ndërhyrjet jashtëtokësore mund të jenë përgjegjëse për fenomene të tilla si autizmi , ADHD dhe gjendje të tjera neurologjike, megjithëse ai pranoi se kjo ide është thjesht spekulative.
Ai madje shtoi se këto mutacione gjenetike mund t’u kenë dhënë disa njerëzve ” aftësi telepatike ” ose intuitë të shtuar, duke e krahasuar këtë ide me fuqitë e Ellen Ripley në Alien Resurrection.
Dyshimet shkencore dhe kufijtë e imagjinatës
Edhe pse Rebel mban një doktoraturë nga Instituti i Biologjisë së Gjeneve në Moskë, ai pranoi:
“Nuk ka ende prova të forta”.Teknologjitë e sotme të analizës komerciale të ADN-së nuk janë mjaftueshëm të sakta për të vërtetuar pretendime të tilla radikale.
Ai sugjeron përdorimin e sekuencimit të gjeneratës së ardhshme (NGS) ose sekuencimit të të gjithë gjenomit (WGS) për të identifikuar gjenet e mundshme “të huaja” me saktësi më të madhe.