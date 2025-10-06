Çfarë pritet për Francën pas dorëheqjes befasuese të kryeministrit Sébastien Lecornu?
Franca ka hyrë në një periudhë të re tensive politike pas dorëheqjes së papritur të Kryeministrit Sébastien Lecornu, i cili tani është kryeministri me mandat më të shkurtër në historinë moderne të vendit. Ai ishte kryeministri i pestë i Presidentit Emmanuel Macron që nga viti 2022 dhe i treti pas zgjedhjeve parlamentare të vitit të kaluar.
Pas zgjedhjeve, Franca ka qëndruar me një parlament të shkëputur, pa një shumicë të funksionshme, duke u ndarë në tri blloqe: aleancën qendrore të presidentit, një koalicion të majtë dhe Partinë Nacionaliste të Ekstremit të Djathtë. Të gjitha blloqet aktuiale kanë prioritete përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027 dhe janë të papajtueshme mes tyre.
Kjo krizë politike është gjithashtu një krizë financiare, me borxhin kombëtar që afrohet në 6% të PBB-së, dy herë më shumë se kufiri i Bashkimit Evropian. Lecornu e kuptoi shpejt se nxjerrja e një buxheti kursimor do të ishte një sfidë e madhe, dhe ndihma e tij e parë, përmes emërtimeve që shkaktuan revoltë, e vuri atë në rrezik.
Presidenti Macron tani ka ca mundësi për të vepruar. Njëra prej tyre është emërimi i një kryeministri të ri, ndonëse ky hap ka treguar kufijtë e saj në të kaluarën. Një emërim nga opozita mund të ndihmojë në krijimin e një qeverie me më shumë stabilitet, por gjithashtu mund të krijojë tensione brenda marrëveshjeve të politikanëve.
Një mundësi tjetër është shpërbërja e Asamblesë Kombëtare. Kjo do të sillte zgjedhje të reja në një periudhë të shkurtër, por është e mundshme që ato të krijojnë të njëjtat ndarje. Në fund, një skenar më radikal do të ishte dorëheqja e Macronit, ndonëse ai ka shprehur dëshirën të qëndrojë deri në fund të mandatit tij në vitin 2027.
Për momentin, Franca është nën një administratë kujdestarës dhe Lecornu dhe ekipi i tij mund të menaxhojnë vetëm punët e përditshme. Kjo e bën miratimin e buxhetit të vitit 2026 një sfidë të madhe, ndërsa ai do të kërkojë kohë për të përgatitur një projekt të ri. Një zgjidhje mund të ishte miratimi i një ‘ligji special’, që do të lejonte vazhdimin e financimeve të shërbimeve publike derisa negociatat politike të vazhdojnë.