Aksident tragjik në aksin Mamurras-Milot, humb jetën këmbësori
Një aksident me pasojë vdekjen e një personi është regjistruar mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Mamurras–Milot.
Sipas të dhënave paraprake, një automjet ka përplasur një këmbësor, i cili ndodhej duke kaluar rrugën në momentin e ngjarjes.
Për fat të keq, këmbësori ka ndërruar jetë në vendngjarje, për shkak të plagëve të marra nga përplasja.
Menjëherë pas aksidentit, policia ka mbërritur në vend, ku ka nisur veprimet hetimore për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore.
Identiteti i viktimës dhe drejtuesit të mjetit nuk është bërë ende i ditur.
Ngjarja ka shkaktuar shqetësim tek banorët e zonës, të cilët kërkojnë më shumë masa sigurie në këtë segment rrugor, ku prej kohësh raportohen probleme me shpejtësinë dhe mungesën e ndriçimit.