Shenjat e horoskopit që mund të rikthehen tek ish-i për Shën Valentin

Festa e Shën Valentinit po afrohet, por sipas astrologes Brittany Beringer, ka disa shanse për tre shenjat e zodiakut që ta festojnë duke u hedhur në krahët e ish-it. Mësoni se për cilat shenja bëhet fjalë:

Dashi

Më shumë gjasa do të merrni një vendim impulsiv që ka lidhje me ndjenjat. Në ditën e Shën Valentinit, egoja juaj mund të jetë në konflikt me zemrën dhe mendjen. Ky tranzit ju inkurajon të merrni vendime të guximshme për veten, edhe nëse ish-i ju shfaqet në këtë rrugëtim. Është koha që t’i jepni përparësi asaj që vlerësoni më shumë në jetë dhe për të gjetur mënyra për ta ftuar atë energji në hapësirën tuaj.

Peshorja

Fati mund t’ju bëjë të konsideroni faljen e një ish-i për gabimet e tij/saj, por duhet të jeni të kujdesshëm ndaj fjalëve të tyre të ëmbla. Në orët e para të ditës, Hëna ushtron presion mbi sundimtarin tuaj planetar, Afërditën, gjë që mund të shkaktojë shfaqjen e emocioneve të fshehura. Në fakt, ju duhet t’i shihni gjërat më qartë pasi Hëna të zhvendoset në shenjën e Demit më vonë në mbrëmje.

Virgjëresha

Ky Shën Valentin është shansi për të ecur përpara nga thyerja e zemrës. Bëhet fjalë për një rishikim të disa prej triumfeve dhe dështimeve në dashuri dhe pranimin e faktit se ku keni gabuar që gjërat shkuan keq. Për fat të mirë, ky ushtrim do të jetë një përvojë shëruese falë ndihmës së Afërditës që do t’ju lehtësojë ankthin dhe do ju shërojë shpirtin.