“Ruinat e Lashta të së Ardhmes” –Bisedat e artistit polak Igor Mitoraj mes të Shkuarës dhe Të Ardhmes
Artisti polak Igor Mitoraj ka lënë një trashëgimi të thellë me skulpturat e tij monumentaliste, veçanërisht ato që paraqesin trupa dhe fytyra të fragmentuar. Këto krijime, që shprehin tradita antike,reflektojnë gjithashtu shqetësime të aktualitetit. Biografia e tij, Agnieszka Stabro, thekson se kjo është një periudhë rikthimi për Mitorajn në Poloni, me ekspozita si “Tindaro”, një skulpturë bronzi që përfaqëson një kokë të re dhe është mbi katër metra e lartë.
“Tindaro” është krijuar në 1997 dhe ka qendruar për dy dekada para qendrës së KPMG në Paris. Skulptura, e cila përfshin kolona dhe reliefë që referojnë mitin e “Goja e së Vërtetës”, krijon një dialog mes epokave dhe kulturave të ndryshme. Emri “Tindaro” lidhet me figurën mitologjike të Tyndareos, dhe kështu përmirëson simbolikën e veprës.
Mitoraj, i lindur Jerzy Makina në 1944 në Gjermani, u rikthye në Poloni pas Luftës së Dytë Botërore. Ai studioi në Krakow dhe më pas u zhvendos në Paris për të studiuar skulpturën. Pjesa më e madhe e artistikes së tij është e ndikuar nga përvoja e tij e fëmijërisë në një vend me histori të dhimbshme, siç është pobrezia e qytetit të Oświęcim.
Përveç inspirimit nga mitologjinë greke, Mitoraj gjithashtu e kishte një interes për kulturën azteke. Ndonëse jetoi dhe punoi për dekada në Paris dhe Itali, ai ruajti gjithmonë lidhjet me rrënjët e tij polake. Ai shprehu në veprat e tij temën e brishtësisë njerëzore, duke përdorur forma të fragmentuara si simbole të identitetit dhe kujtesës kulturore.
Mitoraj vlerësohet për origjinalitetin e tij; kritikuar dhe krahasuar me Auguste Rodin dhe Michelangelo, ai krijoi një stil të veçantë që kombinonte monumentalitetin me intimitet. Aktualisht, “Tindaro” do të qëndrojë në Varshavë, duke ofruar mundësi për reflektim kulturor në hapësirën publike. Ndërsa ende nuk është bërë e njohur vendndodhja e përhershme, skulptura ka filluar të ri-interpretimin e trashëgimisë kulturore të Polonisë.