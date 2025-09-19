Programi bërthamor i Iranit: Ministri i Jashtëm thekson se kanë paraqitur një propozim të arsyeshëm
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, ka paraqitur një propozim “të drejtë dhe të balancuar” për fuqitë europiane në lidhje me programin bërthamor të Iranit. Qëllimi i këtij propozimi është të parandalojë rivendosjen e sanksioneve të OKB-së ndaj Republikës Islamike. Në një postim në Twitter, Araghchi theksoi se propozimi është krijues dhe adreson shqetësime reale, duke sjellë përfitime për të dyja palët. Ai bëri të ditur se ky propozim ka shkuar te Mbretëria e Bashkuar, Franca, dhe Gjermania, të njohura kolektivisht si E3, si dhe te Bashkimi Evropian.
Araghchi paralajmëroi se zbatimi i kësaj ideje do të mundësonte pajtimin e “vijave të kuqe” dhe do të parandalonte një krizë të mundshme. Ai theksoi se “Irani nuk mund të jetë aktori i vetëm përgjegjës” në këtë situatë. Kjo deklaratë erdhi ndërsa Këshilli i Sigurimit i OKB-së po përgatitet të miratojë rivendosjen e sanksioneve ndaj Iranit, duke u vlerësuar se vendi nuk ka mbështetje të mjaftueshme për të ruajtur statusin aktual.
Zëvendësministri i jashtëm iranian, Saeed Hatibzadeh, kritikoi politikat e vendeve europiane duke thënë se ato janë të motivuara politikisht dhe se po bëjnë një gabim serioz duke keqpërdorur mekanizmat e Planit të Përbashkët Gjithëpërfshirës të Veprimit (JCPOA). Ai theksoi se, nëse diplomacia dështon, të gjitha opsionet do të jenë në tryezë, dhe se vendet E3 do të ishin përgjegjëse për çdo pasojë të paparashikueshme që mund të ndodhte si rezultat i veprimeve të tyre.
Marrëveshja e vitit 2015, e njohur si JCPOA, kishte për qëllim të kufizonte aktivitetet bërthamore të Iranit në këmbim të heqjes së sanksioneve. Perëndimi dhe Izraeli janë shprehur skeptikë ndaj qëllimeve të Iranit, i cili gjithashtu e mohon përpjekjen për të prodhuar armë bërthamore. Situata vazhdon të mbetet delikate dhe tensionet ndërmjet Iranit dhe vendeve europiane po rriten.