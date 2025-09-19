Ndalimi i fluturimeve mbi zonën operacionale të KEK-ut
Më 19 shtator 2025, Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) njoftoi se, me vendim të KFOR-it, zona operacionale e saj është shpallur “Zonë e ndaluar për fluturime”, duke nisur nga data 1 shtator. Ky vendim, i specifikuar për fluturimet me dronë, ka si qëllim ruajtjen e infrastrukturës energjetike, e cila është thelbësore për sigurinë e Kosovës.
Sipas KEK-ut, ky ndalim është rezultat i shqetësimeve rreth sigurisë dhe rëndësisë strategjike të kësaj përgjegjësie, duke theksuar vëmendjen që institucionet vendore dhe ndërkombëtare kanë përkushtuar për mbrojtjen e infrastrukturës energjitike. Autoritetet po ashtu shprehën mirënjohje për rolin e KFOR-it në forcimin e sigurisë së objekteve të KEK-ut, duke e konsideruar këtë si një hap të rëndësishëm për ruajtjen e stabilitetit energjetik në vend.
“KEK sh.a. falënderon të gjitha institucionet që kontribuojnë në mbrojtjen dhe sigurinë e infrastrukturës energjetike dhe u bën thirrje qytetarëve të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e saj dhe të respektojnë plotësisht të gjitha masat ligjore dhe të sigurisë,” thuhet në njoftimin e korporatës.
Ky vendim lidhet ngushtë me përpjekjet për të garantuar sigurinë e sistemeve të energjisë në Kosovë, e cila është një nga shtyllat kryesore të sigurisë kombëtare. Mbrojtja e infrastrukturës energjetike jo vetëm që ndihmon në ruajtjen e stabilitetit ekonomik, por gjithashtu ndikon në sigurinë sociale të qytetarëve.
Prandaj, KEK-u thekson rëndësinë e përfshirjes së të gjithëve në procesin e mbrojtjes së kësaj infrastrukture, duke kërkuar angazhimin e qytetarëve për të respektuar rregullat dhe masat e vendosura për siguri. Ky vendim, i mbështetur nga KFOR-i, shërben si një tregues i qartë i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe përkushtimit për të siguruar një ambient të sigurt për energjinë e Kosovës.