Receta me mjaltë për rregullimin e fluksit të oksigjenit në mushkëri

Ekspertët këshillojnë një listë produktesh që nuk duhet të mungojnë në shtëpinë tuaj. Ndër to ishte edhe mjalti, i cili sipas studimeve të cilave u referohet AgroWeb.org duhej përdorur krahas xhenxhefilit për të trajtuar kollën, një prej simptomave të infeksionit.

Merrni një këshillë se si mund të përdorni në mënyrë efikase mjaltin në këto kohë ku shëndeti është më i rrezikuar ndaj sëmundjeve.

Mjaltë Me Xhenxhefil, Kombinimi Më Natyral Dhe Efikas Kundër Kollës

Kjo do të thotë se mjalti me xhenxhefil ofron çlirim për njerëzit që vuajnë nga kolla, i ftohti, fyti i tharë dhe rrufa.

Një kombinim tjetër efikas kundër kollës është ai i mjaltit, xhenxhefilit dhe piperit të zi. Ky kombinim është natyralisht çlirues dhe anti inflamator dhe rregullon fluksin e oksigjenit në mushkëri.

Xhinxheri dhe mjalti mund të konsumohen në formën e tonikut apo shurupit. Kjo arrihet duke krijuar një përzierje të të dy ingredientëve duke i holluar pak me ujë.



Ky lëng i vjen në ndihmë aparatit tretës për shkak të vlerave fantastike të xhenxhefilit. Për më tepër, si xhenxhefili ashtu edhe mjalti kanë vlera antioksidante, dhe si rrjedhojë rrisin fuqinë e sistemit imunitar. Mjafton një lugë me tonik mjaltë dhe xhenxhefil që njerëzit që kanë një sistem tretës të dobët, të ndihen më mirë.

Përgatitja është mjaft e thjeshtë.

Zieni 500 ml ujë dhe shtoni xhinxherin e prerë në feta të holla.

Rreth 10 cm gjatësi rrënjë xhinxheri është e mjaftueshme.

Xhinxheri vlon në ujë për 5-7 minuta dhe më pas hiqet nga zjarri dhe lihet të ftohet pak.

Shtohet rreth 200 gr mjaltë dhe pasi të ftohet e gjithë përzierja mund të ruhet në frigorifer dhe të konsumohet çdo ditë.

Të konsultuar me ekspertët e mjaltit Morava, AgroWeb ju këshillon që në ditët kur ndjeni dobësi fizike dhe imuniteti është në rënie, një gjysëm gote nga ky shurup do të mjaftojë që ju të rifitoni energji dhe forcimin e organizmit. /AgroWeb