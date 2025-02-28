Ramazan 2025: Gjithçka që duhet të dini për muajin e shenjtë!
Çdo vit, muslimanët agjërojnë çdo ditë të Ramazanit nga agimi deri në muzg, për kohëzgjatjen e muajit. Ramazani këtë vit pritet të fillojë në mbrëmje të premten, më 28 shkurt 2025 dhe të përfundojë të shtunën, më 29 mars 2025.
Kalendari Islamik ndjek një cikël hënor dhe ndërsa këto janë datat e parashikuara të llogaritura të Ramazanit, ato mund të ndryshojnë nga një vend në tjetrin në bazë të shikimit të hënës ose mungesës së saj. Disa muslimanë ndjekin rreptësisht llogaritjet, ndërsa të tjerët ndjekin rreptësisht shikimin e hënës, dhe disa ndjekin një kombinim të të dyjave.
Ajo që muslimanët zgjedhin të ndjekin mund të varet nga bindjet e tyre fetare, ku kanë jetuar në botë dhe çfarë praktikojnë familjet e tyre. Dita pas përfundimit të Ramazanit ( e diel, 30 mars 2025 ) është një festë fetare e quajtur Fitër Bajrami.
Për çdo ditë të Ramazanit, agjërimi konsiston në abstenimin nga ngrënia ose pirja, duke përfshirë ujin, derisa dielli është jashtë. Pasi perëndon dielli, muslimanët hanë darkë, një vakt i quajtur "iftar" në arabisht.
Iftari është përgjithësisht një vakt i përqendruar në komunitet, ku anëtarët e familjes dhe miqtë mblidhen së bashku për rastin e bekuar. Më pas, ngrënia dhe pirja gjatë natës lejohet deri në agim të ditës së nesërme. Gjatë Ramazanit, është zakon që muslimanët të falin lutje shtesë gjatë natës dhe të marrin pjesë në praktika të tjera fetare gjatë gjithë ditës dhe natës, kur është e mundur . Ata shpesh do të zgjohen ose do të qëndrojnë deri në "syfur", një vakt para agimit.
Studentët gjithashtu duhet të kenë akomodime në Fitër Bajramin (e diel, 30 mars 2025). Kjo është një kohë për të festuar pas një muaji të gjatë agjërimi. Ju lutemi, merrni në konsideratë ofrimin e zgjatjeve për çdo detyrë të madhe që duhet të hënën, më 31 mars, pasi studentët myslimanë praktikantë do të kenë aftësi të kufizuar për të punuar me to gjatë Pushimit të Pranverës.
Ndërsa studentët janë përgjegjës për të kërkuar strehim, ju mund t'i qetësoni duke vënë në dukje se Ramazani po afron dhe se e dini se mund të ndikojë në të gjitha aspektet e orarit të studentëve . Mbështetja juaj do t'i lejojë ata të përmbushin kërkesat e klasës ndërkohë që janë të angazhuar shpirtërisht në ritualet e muajit.