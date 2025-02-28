Pamje të rënda! Dhunimi i punonjësit të ‘Ilirian Guard’, në kërkim 3 persona!
Një 59-vjeçar është marrë nën hetim nga policia pasi dyshohet se ka dhunuar një punonjës të "Ilirian Guard".
Dyshohet se shtetasi me iniciale E.B, 35-vjeç roje në një institucion është goditur barbarisht me grushte nga 3 persona.
'Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në Prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin S. L., 59 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se më datë 25.02.2024, në lagjen “Hajro Çakerri”, në bashkëpunim me 3 persona të tjerë të paidentifikuar, për motive të dobëta, ka goditur me grushte gjatë detyrës, si roje pranë një institucioni, shtetasin E. B., 35 vjeç, banues në Vlorë.
Vijon puna për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në ngjarje", njofton policia.