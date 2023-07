Pse nuk duhet të pini kafe në mëngjes? Ja orari perfekt për ta konsumuar

Është kënaqësia e parë e ditës. Ajo kafe që ju hap sytë, që ju mbush trupin me kafeinë dhe bëhet shoqëruesja juaj e mëngjesit në vendin tuaj të punës.

Por a është ky kënaqësi një gabim i madh? Sipas një sondazhi të fundit, po.

Hulumtimet tregojnë se kafeina më herët se normalja mund të shkatërrojë ciklin natyror të energjisë së ruajtur që kemi. Steven Miller, një kandidat për doktoraturë nga Departamenti i Shkencave Shëndetësore në Universitetin e Maryland, raporton se shumë kafeinë mund të prishë ritmet cirkadiane të trupit tonë.Edhe pse janë vërejtur dallime në orën tonë cirkadiane, nga organizmi në organizëm, në përgjithësi sekreton një hormon specifik të quajtur kortizol. Domethënë hormoni i stresit, i cili lidhet edhe me ndjenjën e zgjimit dhe të të qenit vigjilent. Konkretisht bëhet fjalë për intervalet 08.00-09.00, 12.00-13.00 dhe 17.30-18.30.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Steven Miller argumenton se nëse pimë një kafe midis intervaleve të mëposhtme, do të zvogëlojmë efektin natyral të kortizolit duke i bërë gjërat më keq. Gjithashtu, sa më shumë të përpiqeni të reduktoni kortizolin me kafeinë, aq më shumë trupi juaj prodhon. Pra, është si të hedhësh glukozë në gjak pa asnjë arsye, duke rritur presionin e gjakut dhe duke flirtuar me sëmundjet e zemrës.

Si përfundim, koha më e mirë për të pirë kafe në mëngjes janë nga ora 09:30 deri në 11:30. Ok kohë e mirë nëse bëni punë zyre!