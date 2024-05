Pse duhet të vendosni një lugë sheqer në shampo

Dermatologia Francesca Fusco na sugjeron të vendosim një lugë sheqer kur lahemi, në mënyrë që përmes dushit të bëjmë shtresim në lëkurën e kokës.

Meqenëse shtresimi është i domosdoshëm dhe i mirë për fytyrën tonë, në këtë mënyrë për lëkurën e kokës do të duhet të heqim qelizat e vdekura dhe me lëkurë të pastër do të shmangim lëkurën e thatë dhe zbokthin.

Por edhe sa shpesh duhet ta bëjmë këtë prerje flokësh në shtëpi? Ashtu si me fytyrën, shtresimi mund të jetë një gjë e keqe dhe të krijojë një çekuilibër në vajrat natyralë të kokës sonë. Është mirë ta bëjmë çdo 3-5 herë në varësi të shëndetit të kokës sonë.