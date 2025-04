Pesë shenjat kryesore të kancerit të zorrës së trashë që nuk duhet t'i shpërfillni!

Zorra e trashë është thelbësore për tretjen dhe shëndetin e përgjithshëm por problemet mund të zhvillohen në heshtje përpara se të shfaqen simptomat. Injorimi i shenjave paralajmëruese mund të çojë në kushte serioze si sëmundje inflamatore të zorrëve apo edhe kancer kolorektal. Është thelbësore t'i kushtoni vëmendje ndryshimeve në trupin tuaj.

Këtu janë 5 shenja kryesore që mund të tregojnë probleme të zorrës së trashë dhe pse ato nuk duhen injoruar.

1.Një nga shenjat më pak të njohura të kancerit të zorrës së trashë është një ndryshim i dukshëm në formën e jashtëqitjes. Ndërsa jashtëqitjet e ngushta të herëpashershme janë zakonisht të padëmshme, jashtëqitjet vazhdimisht të holla ose si laps mund të tregojnë një ngushtim të zorrës së trashë për shkak të një tumori ose pengimi.

Ky ndryshim ndodh kur diçka kufizon kalimin normal të mbetjeve, duke e bërë të vështirë kalimin e jashtëqitjes si zakonisht. Nëse vëreni shpesh jashtëqitje të holla, është e rëndësishme të konsultoheni me një mjek për të përjashtuar ndonjë gjendje serioze themelore.

2. Një tumor i zorrës së trashë mund të shkaktojë një pengesë duke bllokuar kalimin e jashtëqitjes dhe duke çuar në dhimbje të forta, shpesh në anën e poshtme të majtë të barkut. Dhimbja e vazhdueshme ose ndryshimet në zakonet e zorrëve nuk duhet të anashkalohen kërkimi i kujdesit mjekësor është thelbësor.

3. Kanceri i zorrës së trashë mund të shkaktojë diarre në disa raste, ndërsa të tjerët mund të ndiejnë një dëshirë të vazhdueshme për të shkuar, por të luftojnë për të jashtëqitur. Këto ndërprerje ndodhin kur një tumor ndërhyn në funksionin normal të zorrëve. Nëse zakonet tuaja të banjës kanë ndryshuar vazhdimisht pa ndonjë arsye të dukshme, është e rëndësishme të konsultoheni me një profesionist mjekësor.

4. Fryrja e vazhdueshme nuk është vetëm një bezdi e vogël mund të sinjalizojë diçka më serioze. Kanceri i zorrës së trashë mund të krijojë bllokime në zorrët, duke shkaktuar grumbullim gazi, ënjtje dhe parehati. Ndërsa shumë e konsiderojnë fryrjen si një çështje rutinë të tretjes, fryrja e shpeshtë, e dhimbshme ose e vazhdueshme që nuk përmirësohet me ndryshimet në dietë duhet të kontrollohet nga një mjek.

Në disa raste, mund të tregojë një tumor që prish tretjen normale, duke e bërë zbulimin e hershëm vendimar.

5.Lodhja e vazhdueshme, edhe pas një gjumi të plotë të natës, mund të jetë më shumë se thjesht lodhje e rregullt. Kjo lloj lodhjeje nuk përmirësohet me pushim dhe shpesh shoqërohet me marramendje ose gulçim. Nëse ndiheni vazhdimisht të drenazhuar pa një shkak të qartë, është e rëndësishme të merren parasysh çështjet e mundshme themelore shëndetësore, duke përfshirë kushtet e lidhura me zorrën e trashë.