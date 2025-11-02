Një puthje mund të zbulojë më shumë se ndjenjat? Trupi zbulon përputhshmërinë gjenetike përmes saj?
Një puthje e thjeshtë mund të jetë shumë më tepër sesa një shenjë dashurie apo pasioni – sipas studimeve, ajo mund të ndihmojë trupin të zbulojë nëse partneri është gjenetikisht i përputhshëm.
Shkencëtarët pohojnë se gjatë puthjes ndodhin shkëmbime të ndërlikuara kimike që ndikojnë në mënyrën se si trupi ynë e percepton partnerin dhe nëse ai përbën një zgjedhje të mirë biologjike për riprodhim.
Ky fenomen njihet si “preferenca për përputhshmërinë gjenetike” dhe lidhet drejtpërdrejt me sistemin imunitar të njeriut. Studimet kanë treguar se njerëzit priren të ndihen më tërheqës ndaj partnerëve që kanë ADN ndryshe nga e tyre, pasi kjo rrit shanset për pasardhës më të fortë dhe me një sistem imunitar më të zhvilluar.
Gjatë një puthjeje, trupi “lexon” përmes feromoneve dhe reagimeve kimike, duke krijuar një ndjesi pëlqimi ose refuzimi që shpesh nuk është e vetëdijshme.
Nëse ndiheni të tërhequr fort pas një puthjeje, mund të jetë shenjë se trupat tuaj janë në harmoni biologjike. Por nëse ndjeni diçka “të çuditshme” apo mungesë kimie, shkaku mund të jetë një përputhshmëri e dobët gjenetike.
Ekspertët shpjegojnë se ky mekanizëm është një mënyrë që natyra përdor për të ruajtur ekuilibrin dhe për të siguruar vazhdimësinë e shëndetshme të brezave të ardhshëm.
Me fjalë të tjera, puthja nuk është vetëm emocion – është edhe një “test biologjik” që trupi ynë e kryen në mënyrë të pavetëdijshme.