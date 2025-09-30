Nga vdekshmëria, tek sëmundjet e trashëguara/ Rreziqet që vijnë nga martesa e dy kushërinjve të parë
Studiues dhe mjekë të njohur kanë ngritur shqetësimet mbi pasojat që sjell një bashkim i këtij lloji
Martesa mes kushërinjve, në disa raste dhe atyre të brezit të parë, shihet si normale dhe ndodh shumë shpesh në disa vende dhe popuj të botës.
Megjithatë, studiues dhe mjekë të njohur kanë ngritur shqetësimet mbi pasojat që sjell një bashkim i këtij lloji, veçanërisht për pasardhësit që do sjellë në jetë ky çift. Një studim i zhvilluar nga Universiteti i Bredfordit hedh më shumë dritë në rreziqet e këtij bashkimi.
Studiuesit rekrutuan më shumë se 13,000 foshnje në qytetin britanik dhe më pas i ndoqën nga afër që nga fëmijëria në adoleshencë dhe tani në moshën e rritur të hershme. Më shumë se një në gjashtë fëmijë në studim kanë prindër që janë kushërinj të parë, kryesisht nga komuniteti pakistanez i Bradfordit, duke e bërë atë ndër studimet më të vlefshme në botë mbi ndikimet shëndetësore të martesës së kushërinjve.
Sipas të dhënave, martesa e kushërinjve të parë është e lidhur drejtpërdrejt me rritjen e rreziqeve të problemeve shëndetësore. Shqetësimi kryesor është lidhja e fëmijëve me ato që njihen si sëmundje ‘recesive’, sëmundje që mund të barten nga njerëzit në përbërjen e tyre gjenetike.
Sipas teorisë klasike të gjenetikës të paraqitur nga biologu Gregor Mendel, nëse të dy prindërit mbajnë një gjen recesiv, atëherë ka një në katër shanse që fëmija i tyre ta trashëgojë këtë gjendje. Dhe kur prindërit janë kushërinj, ka më shumë gjasa që të dy të jenë bartës. Një fëmijë i kushërinjve të parë ka një shans prej 6% për të trashëguar një çrregullim recesiv, krahasuar me 3% për popullatën e përgjithshme.
Sëmundjet e përfshira përfshijnë fibrozën cistike, aneminë drepanocitare, disa atrofi muskulore dhe gjendje metabolike si fenilketonura.
Por përtej sëmundjeve, fëmijët e lindur nga prindërit kushërinj të parë kanë më pak gjasa të arrijnë një fazë të mirë zhvillimi në moshën pesëvjeçare, kanë më shumë gjasa të vuajnë nga probleme me të folurit ose gjuhën dhe kanë më shumë gjasa të kenë takime mjekësore.
Gjithashtu, u zbulua se shkalla e vdekshmërisë foshnjore është më e lartë për fëmijët e lindur nga prindër kushërinj, me më shumë probleme me zemrën, trurin dhe veshkat për shkak të çrregullimeve recesive.