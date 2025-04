Nëse doni të dobësoheni, hiqni dorë nga këto 7 ushqime

Ka disa ushqime që edhe nëse konsumohen në sasi të vogla, sabotojnë çdo përpjekje për të humbur peshë.

Studimet kanë treguar se për të humbur peshë nuk mjafton vetëm të kufizoni sasinë e ushqimit që hani por edhe të konsumoni ushqime “cilësore”, pra ushqime pa shumë yndyra dhe sheqer të ngopur.

Shtatë ushqimet që janë të ndaluara për t’u konsumuar nëse dikush dëshiron të humbasë peshë janë këto:

Patate të skuqura

Pije dietetike

Ushqime të bëra me shurup misri me fruktozë të lartë

Mish i kuq dhe i përpunuar

Ushqim i shpejtë me pak yndyrë

Ushqime dietike të gatshme

Alkooli