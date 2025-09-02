Arrestohet 28-vjeçarja italiane, shkaktoi aksidentin me dy të vdekur në Fier-Vlorë
Policia ka arrestuar së fundmi 28-vjeçaren italiane e cila shkaktoi aksidentin fatal me dy viktima në aksin Levan-Vlorë.
Aksidenti i rëndë u regjistrua rreth orës 14:25 të së hënës kur automjeti tip kamioncine doli nga rruga duke u përplasur me barrierat mbrojtëse dhe përfunduar në anë të rrugës.
Kamioncina sipas policisë u godit nga një automjet tip Dacia ku udhëtonin dy shtetase të huaja ndërsa goditja ishte fatale për drejtuesit e automjetit Ferdinant Hasani, që humbi jetën në vend ndërsa tashmë ka humbur jetën edhe personi i dytë, pasagjeri i cili u dërgua fillimisht në gjendje të rëndë në spitalin e Vlorës.
Njoftimi i policisë:
Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë
Specialistët e Seksionit të Trafikut Urban dhe Interurban Vlorë arrestuan për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, shtetasen italiane A. T., 28 vjeçe, banuese në Napoli, pasi ditën e djeshme, duke drejtuar automjetin në afërsi të vendit të quajtur “Kripa”, në autostradën “100 Vjetori”, është përplasur me një kamionçinë tip “Benz”.
Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën në vendngjarje drejtuesi i kamionçinës, shtetasi F. H., 63 vjeç, banues në Vlorë. Gjithashtu, si pasojë e dëmtimeve të marra, ka humbur jetën në spital edhe pasagjeri në këtë mjet, shtetasi D. M., 47 vjeç, banues në Vlorë.
Materialet iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.