Arrestohet 28-vjeçarja italiane, shkaktoi aksidentin me dy të vdekur në Fier-Vlorë

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 10:20
Aktualitet

Arrestohet 28-vjeçarja italiane, shkaktoi aksidentin me dy të vdekur

Policia ka arrestuar së fundmi 28-vjeçaren italiane e cila shkaktoi aksidentin fatal me dy viktima në aksin Levan-Vlorë.

Aksidenti i rëndë u regjistrua rreth orës 14:25 të së hënës kur automjeti tip kamioncine doli nga rruga duke u përplasur me barrierat mbrojtëse dhe përfunduar në anë të rrugës.

Kamioncina sipas policisë u godit nga një automjet tip Dacia ku udhëtonin dy shtetase të huaja ndërsa goditja ishte fatale për drejtuesit e automjetit Ferdinant Hasani, që humbi jetën në vend ndërsa tashmë ka humbur jetën edhe personi i dytë, pasagjeri i cili u dërgua fillimisht në gjendje të rëndë në spitalin e Vlorës.

Njoftimi i policisë:

Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë

Specialistët e Seksionit të Trafikut Urban dhe Interurban Vlorë arrestuan për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, shtetasen italiane A. T., 28 vjeçe, banuese në Napoli, pasi ditën e djeshme, duke drejtuar automjetin në afërsi të vendit të quajtur “Kripa”, në autostradën “100 Vjetori”, është përplasur me një kamionçinë tip “Benz”.

Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën në vendngjarje drejtuesi i kamionçinës, shtetasi F. H., 63 vjeç, banues në Vlorë. Gjithashtu, si pasojë e dëmtimeve të marra, ka humbur jetën në spital edhe pasagjeri në këtë mjet, shtetasi D. M., 47 vjeç, banues në Vlorë.

Materialet iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

