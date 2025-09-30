“Çrregullohet moti, qytetet e mëdha të botës po përballen me ditë jashtëzakonisht të nxehta
Një analizë ka zbuluar se kryeqytetet më të mëdha të botës tani po përballen me 25% më shumë ditë jashtëzakonisht të nxehta çdo vit sesa në vitet 1990.
Pa veprime urgjente për të mbrojtur miliona njerëz nga temperaturat e larta, gjithnjë e më shumë do të vuajnë në kushte të rrezikshme, thanë analistët.
Nga Washingtoni dhe Madridi në Tokio dhe Pekin, analiza tregon një rritje të ndjeshme të ditëve të nxehta ndërsa kriza klimatike intensifikohet.
Në përgjithësi, vlerësimi nga Instituti Ndërkombëtar për Mjedisin dhe Zhvillimin (IIED) zbuloi se numri i ditëve mbi 35°C në 43 nga kryeqytetet më të populluara të botës u rrit nga një mesatare prej 1 mijë e 62 në vit nga viti 1994-2003 në 1 mijë e 335 nga viti 2015-2024.
Rritja u pa në të gjithë botën, me numrin mesatar të ditëve mbi 35°C që u dyfishua në Romë dhe Pekin, dhe u trefishua në Manila.
Në Madrid, tani ka një mesatare prej 47 ditësh në vit mbi 35°C, krahasuar me 25 më parë. Në Londër, e cila ka një klimë relativisht të freskët, numri i ditëve mbi 30 gradë Celsius u dyfishua.
Ngrohja globale e shkaktuar nga djegia e lëndëve djegëse fosile po e bën çdo valë të nxehtësisë më intensive dhe më të mundshme.
I nxehti ekstrem ka të ngjarë të ketë shkaktuar vdekjen e parakohshme të miliona njerëzve gjatë tre dekadave të fundit, me të moshuarit dhe të varfrit në qytetet me rritje të shpejtë më të prekurit.
“Temperaturat globale po rriten më shpejt sesa qeveritë ndoshta prisnin dhe padyshim më shpejt sesa duket se po reagojnë”, tha Anna Walnycki, një studiuese e IIED.
“Mospërshtatja do të dënojë miliona banorë të qytetit me kushte gjithnjë e më të pakëndshme dhe madje të rrezikshme për shkak të efektit të ishullit të nxehtësisë urbane.”
Sipas saj, njerëzit më të varfër ka të ngjarë të vuajnë më shumë pavarësisht nëse janë në Londër, Luanda apo Lima, por ndikimet do të jenë dukshëm më të këqija në komunitetet me të ardhura të ulëta ose të paplanifikuara në jugun global falë strehimit me cilësi më të ulët.
Ajo ka vënë në dukje se një e treta e banorëve të qytetit në botë jetojnë në lagje të varfra ose vendbanime informale.
“Ndryshimi i klimës është realiteti i ri. Qeveritë nuk mund t’i mbajnë më kokën të zhytur në rërë.”