MEDALJE PËR DASHURINË/ Në Poloni, çiftet e martuar për të paktën 50 vjet nderohen me tituj
Në Poloni, çiftet që kanë qenë të martuar për të paktën 50 vjet nderohen me Medalje për Jetë të Gjatë Martesore, një nga dekorimet zyrtare shtetërore të vendit.
I themeluar në vitin 1960, çmimi nderon partneritetet e qëndrueshme dhe vlerat familjare afatgjata, duke simbolizuar respektin për besnikërinë dhe angazhimin ndër breza.
Medalja jepet nga presidenti i Polonisë, bazuar në rekomandimet e paraqitura nga vojvodët.
Midis viteve 1960 dhe 1992, u lëshuan mbi 445,000 medalje, të ndjekura nga më shumë se 770,000 çmime të tjera midis viteve 1992 dhe 2009, duke reflektuar rëndësinë e vazhdueshme kulturore të medaljes.
Medalja përbëhet nga një yll gjashtëcepësh i veshur me argjend me dy trëndafila të oksiduara në qendër të tij – një emblemë tradicionale e dashurisë së qëndrueshme – të bashkangjitura në një fjongo rozë dhe të bardhë.
Çiftet që e marrin këtë medalje, vlerësohen jo vetëm për jetëgjatësinë, por edhe për përfaqësimin e stabilitetit dhe unitetit në shoqërinë polake.