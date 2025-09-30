Mbesa e Donald Trump bën bujë, poston FOTOT nga Shtëpia e Bardhë për të...
18-vjeçarja, e cila numëron miliona ndjekës në profilet e saj në rrjetet sociale, ka shfrytëzuar këto imazhe për të...
Mbesa e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, Kai Trump, ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare pasi publikoi një seri fotosh dhe videosh të realizuara në ambientet e Shtëpisë së Bardhë.
18-vjeçarja, e cila numëron miliona ndjekës në profilet e saj në rrjetet sociale, ka shfrytëzuar këto imazhe për të promovuar bluzat që ajo po shet në faqen zyrtare online.
Koleksioni, i cili mban firmën e saj, përfshin veshje casual me çmime të konsiderueshme dhe është prezantuar si pjesë e një linje të re “merch” për fansat.