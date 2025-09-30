LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

'Shqeu' derën në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Vlorës, e pëson keq 27-vjeçari vlonjat

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 15:56
Aktualitet

'Shqeu' derën në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të

Policia e Vlorës ka nisur hetimet ndaj një 27-vjeçari, i cili një ditë më parë hyri me forcë në sallën ku po zhvillohej mbledhja e Këshillit Bashkiak të qytetit. Ngjarja ka shkaktuar tensione mes të pranishmëve dhe ka ndërprerë përkohësisht punimet e këshillit.

Sipas kallëzimit të bërë nga një punonjëse e policisë bashkiake, i riu, i indinjuar dhe i revoltuar, ka shpërthyer verbalisht ndaj anëtarëve të këshillit, duke i ofenduar dhe akuzuar për mashtrime. “Jeni të gjithë mashtruesa!” ka thirrur ai, ndërsa pretendonte se nuk i ishin dhënë paratë për shpronësimin e pronës së tij.

Skena është bërë virale në rrjetet sociale, ku në një video të publikuar dëgjohet qytetari duke thënë: “Avash ti mo!”, ndërsa hap me forcë derën e sallës, duke hyrë në mënyrë të paligjshme gjatë mbledhjes zyrtare.

Pas incidentit, 27-vjeçari është shoqëruar për verifikim dhe ndaj tij janë hapur procedurat hetimore për prishje të rendit publik dhe hyrje pa autorizim në një institucion zyrtar.

Njoftimi i policisë:

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në Prokurori dhe proceduan penalisht, për veprën penale “Prishja e qetësisë publike”, shtetasin D. D., 27 vjeç, banues në Vlorë, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim punonjësja e Policisë Bashkiake Vlorë, shtetasja A. R., 55 vjeçe, se ky shtetas më datë 29.09.2025, ora 11:30, është futur pa leje në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Vlorë, duke ndërprerë zhvillimin e mbledhjes për disa minuta.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion