LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Mashtrimi me 31 mijë euro në Bitcoin, Prokuroria pezulloi hetimet, autori i pakapshëm

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 21:22
Aktualitet

Mashtrimi me 31 mijë euro në Bitcoin, Prokuroria pezulloi hetimet,

Fiks fare solli historinë e një stjuardeseje shqiptare që punon në Mbretërinë e Bahrenit, e cila tregoi sesi një shqiptar i zhvati nëpërmjet mashtrimit 31 000 euro, duke e joshur që të investonte në kriptovalutë.

Stjuardesa e cila kërkoi të mbetej anonime, tregoi se  është mashtruar nga një shtetas shqiptar , që i është prezantuar si Marsel po me dy mbiemra të ndryshëm  herë Dhroso dhe herë Stefa.

Kjo histori mashtrimi ka filluar në korrik të vitit 2018 ku stjuardesa e ka njohur mashtruesin e saj në një web site i quajtur InterNations ,në të cilën ajo kishte një llogari. Ai si fillim i prezantohet si investitor bankar dhe se do të emërohej si drejtor i përgjithshëm i Bankës ndërkombëtare HSBC për Gjirin Persik.

Në fillim ky shtetas e ka telefonuar dhe i ka thënë se  ndodhej në hotel “Mariot” dhe se i kanë vjedhur  dokumentat sëbashku me portofolin dhe për këtë arsye i ka  kërkuar nëpërmjet bankës një shumë monetare dhe vajza duke i dhënë të dhënat e kartës së saj bankare, i ka dhënë edhe kodin e sigurisë tre shifror

Më pas e ka kontaktuar një vajzë që i ishte prezantuar si motra e Marselit, që studionte në SHBA dhe pas bisedave disa mujore me të dy ,është bindur që të investojë në kriptovalutë, në Bitcoin. Ata i kanë ofruar disa dokument të një banke, e cila më pas rezultoi se nuk ekzistonte dhe të gjitha faturat që i conin ishin false

Transaksionet  kanë vazhduar  me shuma të ndryshme dhe totali i shumës që stjuardesa shqiptare kishte humbur ishte 31.000€ . Por teksa po investonte dhe nuk kish marrë asnjë fitim mbrapsht, vajza shqiptare filloi të dyshojë duke i kërkuar që t’i kthente investimin. Mashtrimi ka vazhduar, Marseli  i thotë që është i sëmurë me tumor dhe se do të shtrohej në spitalin e Bahrenit. Pasi kuptoi se  çdo gjë ishte false ajo e denoncoi në Bahrein dhe në Turqi e më pas në Shqipëri.

Vajza ka paraqitur ne policinë e Tiranës kopjen e dokumenteve që personi i kishte dhënë. Ishte një pasaportë në emër të shtetasit Marsel Dhroso. Kur policia e Tiranës ka verifikuar pasaportën, ka konstatuar që ai ka qenë i dënuar më parë për mashtrim dhe ia ka kaluar çështjen prokurorisë së Pogradecit.

Stjuardesa tregon se e denoncoi në Shqipëri, por prokuroria e ka pezulluar hetimin për 6 vite, me justifikimin se nuk gjen dot autorin.Ndërkohë në Shqipëri, një person me të njëjtat gjeneralitete si mashtruesi i vajzës, është dënuar tre herë nga gjykatat shqiptare. Prokuroria e Pogradecit nuk bëri asnjë kërkim nëse bëhet fjalë për të njëjtin person apo jo

Fiks fare kërkoi informacion për hetimet e nisura nga prokuroria e Pogradecit 6 vjet më parë.

Në përgjigjen e saj, prokuroria e Korçës tregoi vendimin e pezullimit të hetimeve nga ish-prokurorja e çështjes Dorina Bejko.

Prokuroria ka hetuar vetëm 4 muaj për mashtrimin që personi i prezantuar si Marsel por me 2 mbiemra, Sefa e Dhroso, i kishte bërë stjuardesës shqiptare.

Prokurorja në vendimin e pezullimit thotë se ka nisur letërporosi drejt mbretërisë së Bahreinit dhe Turqisë, vende në të cilat, sipas denoncueses, ka jetuar mashtruesi i saj.

Që nga  7 nëntori i vitit 2019 kur prokuroria e Pogradecit pezulloi hetimet, nga ky organ  nuk është kryer asnjë veprim tjetër hetimor për rastin e stjuardeses shqiptare.

Personi me gjeneralitetet Marsel Dhroso, i denoncuar nga stjuardesa për mashtrim, nuk është i panjohur për ish-prokurorinë e Pogradecit dhe Korçës. Në vitin 2019 policia e Korçës e ka shpallur në kërkim policor për veprën penale të mashtrimit në bashkëpunim Marsel Dhroson.

Ndërkohe qe një person , me të njëjtat gjenealitete Marsel Dhroso, është hetuar dhe gjykuar nga 3 gjykata shqiptare, gjykatat e Pogradecit, Fierit dhe Tiranës.

Në vitin 2010, gjykata e shkallës së parë e Pogradecit e ka dënuar me 2 vjet burg për mashtrim .Gjykata e Apelit të Tiranës vendos që të bashkojë dënimet e dhëna për Dhroson nga gjykata e shkallës së parë Pogradec dhe Tiranë dhe e dënoi me 2 vjet e gjysmë burg, duke e cilësuar si përsëritës të cilësuar, pasi është dënuar 2 herë për të njëjtën vepër penale.

Ne vitin 2022 nga gjykata e shkallës së parë Fier është bërë një thirrje për gjykim përsëri për të pandehurin Marsel Dhroso.

Pa, edhe pse emri i tij del ne disa procedime penale, Prokuroria e Korçës e la te pezulluar hetimin e nisur pas denoncimit te stuajrdeses me justifikimin se është ne pritje te leterporosive qe nisura ne vitin 2019 drejt Mbretesise se Bahreinit dhe Turqisë, edhe pse avokati i stjuardeses ka kërkuar disa here prej saj te verifikoje nese është i njëjti preson qe eshte denuar 3 here nga gjykatat shqiptare.Pra, ne asnje rast prokuroria nuk verifikoi nëse bëhej fjalë për të njëjtin person.

Në fund të rrëfimit të saj vajza shqiptare bën një thirrje: “Mos bini pre e mashtrimit të këtij personi, duhet të marrin fund mashtrimet e tij!”

Top Channel

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion