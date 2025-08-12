Kulmi i shiut të meteorëve natën e 12 gushtit, kur dhe ku t’i shikoni më mirë
Meteorët e shirës së Perseideve, që kanë qenë aktivë që prej mesit të korrikut, arrijnë kulmin natën e 12 gushtit. Ky fenomen i njohur vjen nga mbeturinat e Kometës 109P/Swift-Tuttle, një trup qiellor më shumë se 5 miliardë vjeç, që viziton sistemin diellor çdo 133 vjet.
Për fat të mirë, kometa nuk paraqet rrezik për Tokën për mijëra vjet. Meteorët duket sikur vijnë nga yjësia e Perseut, dhe për të pasur shikimin më të mirë duhet të ktheheni nga lindja-juglindja ose veri, në drejtim të yjësisë së Arushës së Madhe.
Kushtet më të mira janë në një vend të errët, larg ndriçimit artificial, me horizont të hapur dhe me durim për t’i lënë sytë të përshtaten me errësirën për 20-30 minuta. Meteorët janë të shpejtë dhe shpërthimi i tyre mund të zgjasë vetëm një sekondë, ndaj duhet vëmendje dhe durim.
Ky është një fenomen natyror që duhet parë personalisht, pasi ndryshe nga shumë gjëra, nuk mund ta ndash përvojën në kohë reale me të tjerët në momentin e saktë.