Prizren/ Sekuestrohet drogë me vlerë 300 mijë euro, arrestohet një person
Në një operacion të suksesshëm në Prizren, Policia e Kosovës ka sekuestruar një sasi droge të llojit kokainë me peshë totale 4.44 kilogramë, që kap vlerën e afërt me 300 mijë euro në tregun e paligjshëm.
Një person, identifikuar me inicialet H.K., 31 vjeç, është arrestuar më 11 gusht dhe ndodhet në ndalim policor prej 48 orësh. Kontrolli është kryer në dy lokacione të ndryshme në qytet, ku përveç drogës u gjetën edhe peshore elektronike, pajisje për vakumimin e qeseve plastike, një telefon celular, një motoçikletë, si dhe 260 euro para të gatshme.
Autoritetet po vazhdojnë hetimet për të zbuluar lidhjet dhe rrjetin prapa kësaj ngarkese të madhe droge. Policia thekson rëndësinë e këtij kapje për goditjen e trafikimit të narkotikëve në rajon dhe sigurinë publike.