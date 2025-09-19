(‘Kulla e Akullit’) Filmi i Javës nga Euronews Kulturë: ‘La Tour de Glace’
La Tour de Glace (Kulla e Akullit) është filmi i katërt nga regjisori Lucile Hadžihalolović, që ka krijuar një emër në kinemanë franceze me stilin e saj unikal. Pas sukseseve të mëparshme, ajo riunitet me Marion Cotillard dhe scenaristin Geoff Cox për të adaptuar përrallën e Hans Christian Andersen-it, “Mbretëresha e Dëborës”.
Historikisht, filmi ndjek Jeanne, një jetimore në një fshat malor në Francën e viteve ’70, e cila vendos të ikë nga shtëpia e saj dhe shkon në një patinoar. Ajo ndërron identitetet me një patinatorë elegante, Bianca, dhe gjendet e strehuar në një studio filmi që po xhiron “Mbretëresha e Dëborës”. Personazhi i Cotillard, Cristina Van Der Berg, është një aktore e njohur dhe e frikshme që e zbulon praninë e Jeanne-s në studio.
Filmi është një përshtatje enigmatike e përrallës, ku atmosferat dhe karakteret përjetojnë një ndërlikim të madh. Hadžihalolović rinovon historinë e një vajze në kërkim të identitetit dhe ndikimin e një gruaje më të madhe dhe të fuqishme. Pjesa vizuale e filmit i shërben si një reflektim për temat e rritjes dhe rrugëtimin emocional të karaktereve, duke pasur referenca të shumta nga përralla të njohura të fëmijërisë.
Marion Cotillard e luan rolin e Crisitinës me një bukuri të errët që i shton kompleksitet historisë. Ajo shfaqet si një figurë tragjike që është e mbushur me nostalgji për ditët e saj të lavdishme, duke ndihmuar Jeanne-n të përjetojë procesin e saj të rritjes. Ndikimi i saj është i thellë, duke i dhënë mundësi Jeanne-s të heqë qafe lidhjet me nënën e saj dhe të hapet për një lidhje më të thellë me Crisitinën.
Kjo narrativë, e mbështetur në tema të kompleksitetit dhe metaforave, e bën “Kullën e Akullit” një përvojë të paharrueshme. Megjithatë, struktura e saj nganjëherë mund të jetë sfiduese për ata që kërkojnë një narrativë më të drejtpërdrejtë. Filmi tashmë është në kinematë franceze dhe do të shfaqet në SHBA më 3 tetor, si dhe në festivalin BFI në Londër në nëntor.