Braçe acarohet me Anuela Ristanin e Bashkisë Tiranë, i nxjerr mesazhet: Turp të kesh!
Lajmifundit / 19 Shtator 2025, 17:37
Politikë
Pas një denoncimi të mëparshëm të Braçes për mbeturinat në zonën e Selitës, deputeti thotë se Ristani i ka kthyer përgjigje disa orë më vonë me mesazh, duke i kërkuar që problemin ta adresojë tek Ilir Mengra.
“Për arrogancën e atyre që ju kemi dhënë pushtet, qoftë edhe të vogël në nivel vendor. Turp të kesh! Arroganca jote përballë hallit të njerëzve e shqetësimit të deputetit meriton vetëm:
Të kesh turp! Prej shkurti, jo vetëm që nuk po bën gjë prej gjëje, por ke edhe kurajon të bëshë ironi e të përcjellë edhe mesazhe banale:
Nuk pyes për asgjë!”, shkruan Erion Braçe, krahas video-mesazhit .