Garazhi në flakë në Spitallë, zjarri shkrumbon katër automjete

Lajmifundit / 19 Shtator 2025, 17:58
Aktualitet

Garazhi në flakë në Spitallë, zjarri shkrumbon katër

Një zjarr i permasave te medha është regjistruar pasditen e sotme në zonën e Spitallës, në Durrës.

Flakët përfshinë një garazh në ndërtim, duke dëmtuar katër automjete.

Fillimisht zjarri mësohet se ka rënë tek një kamionçinë e vogël e më pas është përhapur edhe te mjetet e tjera.

Fatmirësisht, nga ngjarja nuk raportohet të ketë persona të lënduar.

Shkaqet e shpërthimit të flakëve mbeten ende të paqarta, ndërsa zjarrfikësit kanë ndërhyrë për neutralizimin e situatës dhe shmangien e përhapjes së mëtejshme të zjarrit.

