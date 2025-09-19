Garazhi në flakë në Spitallë, zjarri shkrumbon katër automjete
Lajmifundit / 19 Shtator 2025, 17:58
Aktualitet
Një zjarr i permasave te medha është regjistruar pasditen e sotme në zonën e Spitallës, në Durrës.
Flakët përfshinë një garazh në ndërtim, duke dëmtuar katër automjete.
Fillimisht zjarri mësohet se ka rënë tek një kamionçinë e vogël e më pas është përhapur edhe te mjetet e tjera.
Fatmirësisht, nga ngjarja nuk raportohet të ketë persona të lënduar.
Shkaqet e shpërthimit të flakëve mbeten ende të paqarta, ndërsa zjarrfikësit kanë ndërhyrë për neutralizimin e situatës dhe shmangien e përhapjes së mëtejshme të zjarrit.