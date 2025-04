"Kujdes me miqtë sot...mund të...", horoskopi për ditën e sotme, 12 prill 2025

Dashi

Sot duhet t’i bëni vetes shumë pyetje të rëndësishme, Universi po ju shtyn në udhëtimin tuaj të vetë-zbulimit. Nëse rezistoni, nuk do të jeni në humor shumë të mirë. Ju mund të dëshironi ta lehtësoni këtë periudhë me joga ose meditim.

Demi

Nëse ndiheni të pavlerësuar nga njerëzit përreth jush, provoni të shkoni diku tjetër. Të lutesh për vëmendje nuk është tërheqëse. Shkoni atje ku e dini se jeni të vlerësuar, ku historitë tuaja do t’i bëjnë njerëzit të qeshin, ku ndiheni si në shtëpinë tuaj. Dije se nëse qëndroni aty ku jeni, asgjë që provoni nuk do të funksionojë.

Binjaket

Mund të jeni në një situatë të pakëndshme me miqtë sot. Mund të dëgjoni thashetheme rreth një shoku të përbashkët. Njerëzit të cilët po përgojoni mund të bëjnë thashetheme për ju më vonë. Aspekti financiar paraqitet në formë të mirë.

Gaforrja

Një mik apo koleg i ngushtë mund të marrë një vlerësim të veçantë për veprat e mira sot. Ju jeni të kënaqur me suksesin e mikut tuaj dhe mirënjohës për fatin tuaj të mirë. Duket se edhe ju keni arritur një objektiv afatgjatë. Ndërsa mund të mos jeni të njohur në publik ju e dini në zemrën tuaj se keni arritur atë që keni synuar.

Luani

Ju mund të keni dëgjuar një histori të këndshme për një mik kohët e fundit dhe thjesht po vdisni për ta ndarë atë me rrethin tuaj. Kujdes me këtë impuls! Pala në fjalë nuk do të vlerësonte të dëgjonte për atë që po bëni. Mund të dëmtoni në mënyrë të panevojshme reputacionin e dikujt.

Virgjeresha

Ka të ngjarë që ju të merrni një letër ose telefonatë që ju paralajmëron për lajme të mira financiare. Mendja juaj mund të fillojë menjëherë të rrotullohet me mënyra për të shpenzuar këtë fitim të papritur. Kujdesuni që të mos shkoni në pazar. Nëse investohet me mençuri, këto para mund të zgjasin një jetë.

Peshorja

Sot mund t’i gjeni të shpërblyera të gjitha përpjekjet tuaja të fundit, Të menduarit e shpejtë dhe aftësitë tuaja të zgjuara të vëzhgimit u kanë lënë përshtypje të tjerëve. Mos u habitni nëse përfundoni në qendër të vëmendjes, duke u skuqur nga brohoritjet. Kjo ka të ngjarë t’i japë një shtysë të madhe besimit tuaj.

Akrepi

Ju jeni jashtëzakonisht bindës, duke e bërë praktikisht të pamundur që dikush t’ju thotë jo. Të gjitha shenjat tregojnë se do të keni sukses me çdo gjë që ndërmerrni. Përfitoni nga kjo kohë e favorshme. Por jini të kujdesshëm me marrëveshjet e papritura.

Shigjetari

Kjo është një ditë e mirë për ta kaluar me familjen tuaj, ashtu siç ju pëlqen të bëni. Mundohuni t’i largoni sa më shpejt punët e shtëpisë dhe planifikoni diçka argëtuese për pasdite. Ndoshta do të shijonit një shëtitje në një park apo kinema. Çfarëdo që të vendosni, ngrohtësia dhe dashuria do të përshkojnë ajrin tuaj.

Bricjapi

Energjitë planetare të sotme mund të vendosin çështje shpirtërore në mendjen tuaj, Fokusi juaj ka të ngjarë të jetë te gjendja e njerëzimit dhe çfarë mund të bëni për të ndihmuar të tjerët më pak fat. Bëni disa telefonata ose bëni disa kërkime në internet. Zbuloni se si mund të përfshiheni. Nëse nuk keni kohë, një dhuratë monetare mund t’ju ndihmojë të ndiheni më të qetë.

Ujori

Ju mund të jeni duke menduar për çështje politike apo sociale sot. Mund të jeni të shqetësuar për të ardhmen tuaj dhe të fëmijëve tuaj. Mund të përpiqeni ta ngrini këtë temë në një mbledhje shoqërore. Dikush që takoni atje do t’ju mësojë diçka për këtë çështje. Nëse ju duhet të përfshiheni më tej në rritjen e ndërgjegjësimit të njerëzve për këto çështje, bëjeni!

Peshqit

Dita e sotme do të paraqesë jo vetëm një vazhdim, por edhe një intensifikim të energjive të forta që ju kanë shtyrë drejt zbulimit të vetvetes. Mundohuni të merrni pjesë në detyrë. Nëse jeni të sinqertë, shpërblimet do të tejkalojnë eksperiencat e këqija që keni kaluar./bw