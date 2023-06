Këto janë shenjat e horoskopit që mund t'ju sigurojnë një lidhje të qëndrueshme

Çdo shenjë sillet ndryshe në një marrëdhënie, sipas temperamentit të saj. Disa njerëz duan hapësirën e tyre personale, ndërsa të tjerë preferojnë intimitetin emocional që zhvillohet me partnerin e tyre. Për shenjat që kërkojnë lidhje emocionale, nuk ia vlen një marrëdhënie që nuk bazohet në komunikim, ndërsa ndjenja e afërt me partnerin është gjithçka për ta. Shikoni më poshtë cilat janë këto tre shenja të zodiakut që e vendosin intimitetin emocional mbi gjithçka tjetër.



Demi (20 Prill – 20 Maj)

Qëllimi kryesor i një Demi është të krijojë stabilitet në jetën e tij në nivel profesional dhe personal. Tek partneri ai kërkon besim, afërsi dhe sigurisht intimitet. Demi preferon marrëdhëniet afatgjata që i lejojnë të njohin më mirë partnerin e tyre, të lidhen me të dhe të krijojnë një lidhje emocionale. Ai zakonisht kërkon dikë që e vlerëson përkushtimin po aq sa ai dhe ndihet rehat duke qenë në gjendje të mbështetet te partneri i tij.

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)

Gaforrja shumë emocionale, për të qenë në gjendje të funksionojë në një lidhje, duhet të përfshihet shumë me partnerin. Ajo kërkon një person që e kupton, i pëlqen të ndihet i dashur dhe ta bëjë gjysmën e saj të ndihet njësoj. Gaforrja është ajo që do të mendojë për martesën dhe familjen dhe do të nxitojë të blejë një shtëpi për të krijuar rrënjë diku.

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)



Akrepi njihet për anën e tij seksi dhe nuk do të refuzojë një aventurë romantike kur është vetëm. Por kur është në një lidhje, përpiqet të afrohet sa më shumë me partnerin, sepse e vlerëson mbi të gjitha besimin. Akrepi dëshiron të ndihet i sigurt në marrëdhënien e tij dhe nuk ndihet rehat kur mendon se partneri po i fsheh diçka ose nuk është plotësisht i përkushtuar ndaj marrëdhënies sa ata.