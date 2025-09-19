LEXO PA REKLAMA!

Intimiteti emocional është sekreti i një jete seksuale më të pasur?

Lajmifundit / 19 Shtator 2025, 14:37
Intimiteti emocional është sekreti i një jete seksuale më

“Intimiteti emocional krijon një ndjenjë sigurie dhe afërsie që ndikon drejtpërdrejt në përvojën seksuale”

Një hulumtim i gjerë mbi çiftet ka treguar se intimiteti emocional – pra ndarja e ndjenjave, mbështetja reciproke dhe komunikimi i hapur – është çelësi i një jete seksuale të shëndetshme dhe të lumtur. Studimi, i kryer me metoda ditore dhe i ndjekur për 12 muaj, analizoi jetën e përditshme të dhjetëra çifteve.

 

Rezultatet treguan se partnerët që shfaqnin më shumë intimitet emocional, si p.sh. kujdes, përkujdesje dhe gatishmëri për të dëgjuar, kishin më shumë dëshirë seksuale, përjetonin më shpesh orgazmë dhe raportonin kënaqësi më të madhe seksuale. Për më tepër, çiftet që ushqenin këtë lloj afërsie emocionale shfaqnin më pak konflikte dhe më shumë qëndrueshmëri në marrëdhënie.

“Intimiteti emocional krijon një ndjenjë sigurie dhe afërsie që ndikon drejtpërdrejt në përvojën seksuale”, thanë autorët e studimit.

Njerëzit ndihen më të lirë, më të hapur dhe më të gatshëm të eksplorojnë dëshirat e tyre

Ky zbulim forcon idenë se marrëdhëniet e qëndrueshme nuk ndërtohen vetëm mbi tërheqjen fizike, por mbi një kombinim të fortë të lidhjes emocionale dhe komunikimit të ndershëm.

Psikologët rekomandojnë që çiftet të investojnë kohë në ndërtimin e këtij intimiteti, pasi është një element vendimtar për lumturinë afatgjatë.

