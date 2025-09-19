Koçiu mban fjalimin e parë si ministre e Punëve të Brendshme: Do të flasë puna për ne
Albana Koçiu ka mbajtur fjalimin e parë si ministrie e Punëve të Brendshme, ku tha se ka marrë një detyrë të rëndësishme.
Koçiu ka deklaruar se më të në krye, Ministria e Punëve të Brendshme, do të ngrihet në lartësinë e saj.
“Ju me të drejtë listuar një serë detyrash dhe çështjes të Punëve të Brendshme që me të drejtë që në letër janë, por që duhet bërë më shumë.
Me mua dhe ekipin e saj, Ministra e Brendshme do të ringrihet në lartësinë e saj për ta përfaqësuar më së mirë figurën e punonjësit publik. Duke filluar që nga ju që jeni këtu sot, që me profesionalizmin dhe integritetin tuaj, duhet të kryejmë një punë të rëndësishme, që në thelb janë themelet e shtetit.
Në momentin historik ku ndodhet vendi ynë, pasi Europa nuk është më një vizion por një realitet i prekshëm, ne si ekip, si skuadër do të çojmë përpara punë që kryeministri na ka besuar, që legjislacioni na ka ngarkuar, do të duhet që secili nga ju të marrë angazhimet e nevojshme për të na çuar përpara.
Unë besoj pak se kjo është një ministri që duhet të flasë pak dhe të punojë shumë dhe të flasë puna për ne.
Do doja që të falenderoja kolegun Ervin, për të gjithë punën që ka bërë dhe na ka lënë në dorëzim. Na priftë e mbara të gjithëve”, tha Albana Koçiu.