GJKKO lë në burg pa afat Ilir Metën
Lajmifundit / 19 Shtator 2025, 16:16
Politikë
Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka vendosur te mos ndryshoje masën e sigurisë “arrest në burg” për Ilir Metën.
Ish-Presidenti do të vijojë të qëndrojë në qelinë e paraburgimit ne masen e arrestit me burg deri ne fund te hetimit dhe gjykimit.
Gjyqtarja e GJKKO, Irena Gjoka, që shqyrtoi kërkesën e Metës, nuk e ndryshoi masën e sigurisë.
Ilir Meta ndodhet i arrestuar që prej 21 tetorit 2024.
Irena Gjoka e cila gjykon edhe Sali Berishen, mesohet se kishte kerkuar te largohej nga ceshtja, por kryetari i gjykates e ka refuzuar kerkesen.