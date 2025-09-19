LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

GJKKO lë në burg pa afat Ilir Metën

Lajmifundit / 19 Shtator 2025, 16:16
Politikë

GJKKO lë në burg pa afat Ilir Metën

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka vendosur te mos ndryshoje masën e sigurisë “arrest në burg” për Ilir Metën.

Ish-Presidenti do të vijojë të qëndrojë në qelinë e paraburgimit ne masen e arrestit me burg deri ne fund te hetimit dhe gjykimit.

Gjyqtarja e GJKKO, Irena Gjoka, që shqyrtoi kërkesën e Metës, nuk e ndryshoi masën e sigurisë.

Ilir Meta ndodhet i arrestuar që prej 21 tetorit 2024.

Irena Gjoka e cila gjykon edhe Sali Berishen, mesohet se kishte kerkuar te largohej nga ceshtja, por kryetari i gjykates e ka refuzuar kerkesen.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion