“Humbje parash, pune, dashurie…”/Si parashikohet muaji gusht për Luanin dhe Virgjëreshën

E ftuar në “Live From Tirana” ka qenë astrologia Elena Demollari. Ajo ka lexuar letrat tarot duke parashikuar se si do të jetë muaji gusht për secilën shenjë të zodiakut…

Luani

Luani duhet të ketë kujdes se mund të ketë një humbje parash, një humbje pune, humbje dashurie, distancë, largësi, varfëri, krizë në partneritetin e tyre, të distancuar e të larguar. Duhet të kenë kujdes se mund të ndërhyjë dhe një person i tretë në momentin e tyre, mund t’i shajë, mund t’i bullizojë. Duhet të kenë kujdes nga personat negativë, personat e tretë në pjesën kolektive apo çdo punë që bëjnë në profesionin e tyre.

Janë jashtë duke kërkuar diçka, por duhet të presin dhe pak. Edhe pak probleme me shëndetin, por jo për t’u shqetësuar. Kanë një karakter të fortë, një energji të fortë, duhet t’i japin kurajo vetes dhe t’i japin forcë vetes. Përgjithësisht, shenja e Luanit do jetë mirë në muajin gusht, përveç pjesës së partneritetit.

Virgjëresha

Për Virgjëreshën mund të jetë pak errësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin. Gënjeshtra, mashtrime, një fat i ndërprerë me gërshërë, i shkojnë gjërat deri diku dhe i priten në mes. Duhet të kenë kujdes nga ëndrrat e kota, iluzionet e kota, intrigat e kota. Kanë të bëjnë me persona që janë xhelozë. Mund të kenë një ribashkim me ish-partner/e, mund të ketë një partneritet. Do ketë një stabilitet. Në shëndet do jenë, do ketë një rritje financiare. Nëse Virgjëresha ka një biznes të vet do të ketë rritje ekonomike-financiare. Në përgjithësi do të jenë mirë.