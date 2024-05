Horoskopi, cfarë parashikojnë yjet për ditën e sotme, 10 maj 2024

Dashi

Ka shumë gjëra që po ndodhin dhe ju nuk mund të vendosni se në cilën rrugë të drejtoheni për më të mirën. Uluni, qetësohuni dhe bëni një listë të prioriteteve tuaja. Ka ende objektiva që duhet të arrini, por kjo nuk duhet t’ju pengojë të vendosni synime për muajin në vazhdim. Mbështetuni tek dashuria, të tjerat nuk kanë rëndësi. Financat nuk janë “mjeshtëria” juaj.

Demi

Nëse po mendoni të zhvendoseni, lëvizja në një vend të izoluar do të jetë mirë për shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që të keni një vendstrehim të qetë ku mund të rikarikoni bateritë tuaja. Aktiviteti i përqendruar te financat dhe pronat do të shkojë çuditërisht mirë. Po luani me shumë porta në dashuri, po mos harroni se mund të mbeteni vetëm.

Binjakët

Një ngjarje argëtuese familjare do t’ju kënaqë. Të gjithë ata që marrin pjesë do të ndjehen mirë. Ju keni gjetur një rrugëdalje për idealet tuaja humanitare dhe përfshirja juaj në një përpjekje vullnetare do t’ju sjellë shumë përmbushje në të ardhmen. Në dashuri vendosni prioritet, financat po vijnë duke u dobësuar.

Gaforrja

Ju e vlerësoni privatësinë tuaj dhe kjo është arsyeja pse nuk jeni të kënaqur me pyetjet që dikush po ju bën. Ju ndiheni se ata po ju hutojnë shumë në çështjet tuaja private dhe për këtë arsye jeni gati të lehtësoni rrugën tuaj nga kjo marrëdhënie. Mbajeni një derë hapur për të shtuar financat.

Luani

Njerëzit po bëhen bashkë në një frymë festive. Shfrytëzojeni këtë mundësi për t’i dhënë një të dashuri një shenjë të dashurisë tuaj. Jeni beqar? Takimi me dikë të veçantë do t’ju japë një frymë të re për jetën. Kur të kuptoni potencialin e kësaj marrëdhënieje, bota juaj do të fillojë të rrotullohet në mënyrën më të bukur të mundshme. Mos diskutoni për punë, nuk dita e duhur.



Virgjëresha

Pas vonesave dhe shpenzimeve mund ta ketë radhën një projekt për përmirësimin e shtëpisë. Do të duhet kohë për të gjetur tregtarë të besueshëm. Sapo të fillojë puna, do të bëhet përparim i ngadalshëm dhe i qëndrueshëm. Mund të jetë e nevojshme të vendosni plane profesionale në plan të dytë për t’u fokusuar në mjedisin tuaj të brendshëm. Dashuria ka kohë që fle mbi dafina, ndërsa financat janë pozitive.

Peshorja

Pasiguria juaj për një lidhje të re mund të ketë rrënjë në një romancë të kaluar. Jeni të shqetësuar për përsëritjen e gabimeve të ngjashme. Vazhdoni t’i kujtoni vetes se keni ndryshuar shumë që atëherë. Mos hiqni dorë nga ideja që të jeni të lumtur së bashku. Jepini dashurisë një shans. Guxoni ekstremin për financat!

Akrepi

Ju mund të merrni sugjerimin e një shoku ose të afërmi për të filluar një hobi të ri. Përgjegjësitë e tjera kanë filluar të zënë vendin e dytë pasi mendoni se është koha që ta shijoni më shumë jetën. Nëse ju duhet të shkoni në punë, do të vazhdoni me atë që duhet të bëni dhe asgjë më shumë.

Shigjetari

Mos nxitoni të pranoni një ofertë edhe nëse ju duket argëtuese dhe tërheqëse. Faza fillestare mund t’ju emocionojë, por a keni kohë për të përfunduar atë që keni filluar? Ju tashmë keni shumë për të bërë dhe shtimi i diçkaje mund ta bëjë të vështirë mbajtjen e zjarrit ndezur. Paratë po ecin me hapin e breshkës.

Bricjapi

Nëse puna ose detyrat e shtëpisë kanë një problem, lërini për një ditë tjetër. Aktivitetet në grup do të jenë argëtuese. Bashkohuni me të tjerët në një iniciativë komunitare për të përdorur kohën tuaj në mënyrën më të mirë të mundshme. Ju nuk dëshironi të humbni energjinë tuaj në sipërmarrje të pafrytshme.

Ujori

Disa takime të improvizuara sociale do të hapin një botë të re tërheqëse befasuese për ju. Sigurohuni që të merrni pjesë në një mbledhje festive. Miqtë dhe të afërmit do të kenë një humor jashtëzakonisht të lartë dhe do të merrni disa ftesa argëtuese. Do të jetë emocionuese të parashikosh të gjitha mbledhjet që do të vijnë. Ruaji paratë për të bërë investime në prona.

Peshqit

Një marrëdhënie nuk është e destinuar të dështojë nëse ka hasur një pengesë. Kjo është një kohë e përkryer për të gjetur mënyra të reja dhe emocionuese për t’i shtuar erëza ditëve tuaja. Filloni të planifikoni një festë Krishtlindjesh ose mendoni të organizoni një bashkim familjar. Planet imagjinare do të hapin rrugën për një sezon të këndshëm festiv. Paratë po shkojnë drejt një rruge pa kthim pasuror. Gëzohuni!/bw