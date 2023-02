HOROSKOPI/ 26 janar 2023, parashikimi i yjeve për secilën shenjë

DASHI

Dita do të nisë mbarë dhe do të jeni shumë të motivuar në realizimin e projektit tuaj, megjithatë përpiquni të mos prisni shumë nga vetja dhe ndoshta të jeni më bashkëpunues me ata që ju rrethojnë. Në dashuri, nga ana tjetër, mund t’i jepni vetes pak më shumë kohë: planetët ju mbrojnë dhe favorizojnë takime të reja.

DEMI

Ndiheni më të prirur për dashurinë dhe çështjet sentimentale. Dikush duhet gjithashtu t’ju bëjë ballë nëse ka qenë shumë i ashpër ose argumentues. Ne kemi nevojë për më shumë stabilitet në fushën e dashurisë, punoni më shumë dhe nuk do të pendoheni! Nëse vërtet dëshironi t’i bëni përshtypje dikujt, filloni të veproni të premten.

BINJAKËT

Duhet t’i kushtoni vëmendje marrëdhënieve me të tjerët, sepse mund të lindin tensione ose diskutime. A e keni kuptuar se ka diçka që nuk shkon në dashuri, veçanërisht për ata që po përjetojnë situata të bezdisshme nga e kaluara. Mbrëmje pak e lodhur, prandaj më mirë të pushoni sesa ta teproni…

GAFORRJA

Përpiquni të harroni të kaluarën e trishtë të dhjetorit dhe janarit. Dikush do mund të imponojë këndvështrimin e tij në dashuri. Nga e premtja Afërdita do jetë më e qetë dhe do ju ndihmojë të zgjidhni disa gjëra.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 26 janar 2023), dita e ardhshme do të jetë një ditë nervoze për shkak të hënës dhe diellit në opozitë me ju. Tregohuni të kujdesshëm në dashuri dhe përpiquni të shmangni marrëdhëniet me njerëz të padisponueshëm. Për sa i përket punës, shtyni çdo kërkesë pas datës 7 shkurt.

VIRGJËRESHA

Ditë pozitive në dashuri, nëse ka dikë që ju intereson, dilni dhe shfaqni guxim. Doni të zyrtarizoni një marrëdhënie, por nuk jeni më të kënaqur me lidhje të pakuptimta. Prandaj nevojitet edhe një këshillë e vogël: pushoni pak.

PESHORJA

Dita e enjte – 26 janar 2023 – do të jetë një ditë e lodhshme veçanërisht në dashuri ku jeni vazhdimisht në kërkim të zgjidhjeve. Mundohuni të mos i lëndoni njerëzit, duke përdorur fjalë shumë të forta…

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 26 janar 2023), përpiquni të mos nervozoheni pa arsye: nëse qëndroni të qetë, do të kuptoni se zgjidhja është gjithmonë, ose pothuajse gjithmonë pranë jush. Edhe në punë mund të diskutoni me qetësi çdo problem dhe të përpiqeni t’i zgjidhni ato i qetë.

SHIGJETARI

E enjtja do jetë e favorshme për dashurinë: të lindurit në këtë shenjë do të kenë shumë energji dhe do të jetë e mundur të bëjnë plane në çift. Për sa i përket punës, nëse duhet të planifikoni një takim, caktojeni atë për të premten e ardhshme.

BRICJAPI

Gjatë orëve të ardhshme yjet do të shfaqen pozitivë në dashuri: nëse keni probleme për të zgjidhur, flisni dhe sqaroni menjëherë gjithçka që ju shqetëson. Për sa i përket punës, do të keni një shans të mirë për ta kapur deri në fund të muajit.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 26 janar 2023), ju pritet një ditë shumë pozitive falë ndikimit të tre planetëve në shenjën tuaj: Hënës, Mërkuri dhe Diellit. Do të jeni në gjendje të bëni shumë gjëra dhe pon ashtu do të jeni të favorizuar në dashuri.

PESHQIT

Ditë e mirë për dashurinë ku do të keni intuitë të mira dhe do të arrini të përcaktoni çështjet në fjalë… Për sa i përket punës, do të keni mundësi të përcaktoni një kontratë, por përpiquni të jepni më të mirën. Si gjithmonë.