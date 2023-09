HOROSKOPI/ 1 shtator 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Nëse keni pritur një zgjidhje sot më në fund mund të vijë ose të tregojë shenja se do të vijë së shpejti. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të investuar në një shtëpi, tokë ose pronë. Çdo gjë që duhet të bëni mund të kërkojë pak më shumë përqendrim se zakonisht.



Demi

Disa shkresa mund të kenë nevojë për vëmendje sot. Komunikimi duhet të jetë i qartë, i hapur dhe i sinqertë, kështu që ju do të arrini saktësisht atë që ju nevojitet. Aspekti sentimental parashikohet i favorizuar ku mund te njihni një partner të ri.

Binjaket

Fizikisht, ndiheni të fortë dhe energjikë. Kjo është një ditë e mirë për të kërkuar zgjerimin e horizontit tuaj. Të gjitha shenjat tregojnë për sukses personal në karrierë. Ndiqni instinktet tuaja në aspektin sentimental.

Gaforrja

Zgjuarsia dhe prakticiteti çojnë drejt suksesit tani. Mund të realizohet diçka që ka kuptim shumë për ju dhe duhet të ndiheni veçanërisht të kënaqur me veten dhe ndoshta edhe pak të emocionuar. Shumë vajtje-ardhje mund të ndodhin në shtëpi sot, me vizitorë dhe anëtarë të familjes që hyjnë dhe dalin.

Luani

Mos u sill si personi që mendon se duhet të jesh për të kënaqur të tjerët. Bëhu vetvetja. Qasja juaj konservatore dhe praktike është pikërisht ajo që nevojitet në këtë moment në kohë. Njerëz të tjerë po hapen ndaj jush në mënyra të reja.

Virgjeresha

Përgjigja qëndron pikërisht përballë fytyrës suaj. Me shumë mundësi, nuk e keni pritur që përgjigja të jetë kaq e thjeshtë dhe kështu keni lënë pas dore ta shihni këtë si një zgjidhje të mundshme. Ju nuk keni nevojë të krijoni ndonjë skemë të egër për të zbuluar të vërtetën e thjeshtë.





Peshorja

Kjo është një ditë për të nxjerrë kokën nga retë dhe për të vendosur këmbët në tokë. Sigurisht që është kënaqësi të shpërfillësh realitetin për një kohë, por tani po filloni të paguani çmimin. Kujdesuni për biznesin në vend që të humbni në botën tuaj të fantazisë.

Akrepi

Shpërthimi i energjisë për të cilën keni shpresuar më në fund po vjen – por ndoshta jo deri vonë gjatë ditës. Jini të freskët në mëngjes, por kapni frenat pasdite. Do të ndiheni të rilindur dhe gati për të përballuar sfidat e reja me shumë besim.

Shigjetari

Idetë do të vijnë në kokën tuaj gjatë gjithë ditës. Telefoni do të bjerë dhe ju do të merrni shumë më tepër informacione se zakonisht. Kjo nuk është një ditë për ta bërë pushim. Ju jeni shumë i vlefshëm si një lojtar.



Bricjapi

Mbajeni gjuhën kur flisni me të tjerët. Njerëzit me të cilët komunikoni ka të ngjarë të kenë një këndvështrim shumë konservator. Mos i trembni me ndonjë ide të egër dhe të çmendur. Mos zbuloni shumë informacione menjëherë. Përdorni takt në çdo kohë.

Ujori

Mos u mundoni ta fshihni të vërtetën. Tendenca juaj është të përkulni faktet për të mbrojtur veten dhe të tjerët. Të bësh këtë vetëm do të shkaktojë dëm edhe më të madh në rrugë. Sigurohuni që të zbuloni të gjitha faktet në këtë moment. Sinqeriteti është një temë kryesore për ju.

Peshqit

Duhet të jeni të kujdesshëm me fjalët tuaja ose mund të kapeni në rrjetin tuaj. Do të tundoheni të manipuloni në një farë mënyre një situatë të caktuar. Rezistoji këtij tundimi. Përndryshe, ju do të bëni figure qesharake përballë të tjerëve që keni përreth.