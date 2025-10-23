“Gjërat nuk do ecin ashtu siç duhet”, horoskopi për ditën e sotme, 23 tetor 2025
Dashi
Ditës së sotme do i mungoje bashkëpunimi dhe komunikimi ne çift. Gjërat nuk do ecin aspak ashtu siç duhet dhe do jeni shpesh te mërzitur. Beqarët ne të kundërt do kenë sukses ne dashuri dhe do fillojnë një tjetër etapë ne jetën e tyre. Për financat do jete momenti i duhet për te bërë një riorganizim tërësor te situatës. Do ja dilni ta stabilizoni gjendjen.
Demi
Marsi do e bëje edhe më të bukur sot jetën tuaj ne çift. Komunikimi me partnerin do jete akoma me i ngrohtë se me pare. Beqarët me mirë të mos fillojnë asnjë lidhje sot sepse atmosfera do ju turbullohet me shumë. Prisni edhe disa ditë. Ne planin financiar duhet te ndërmerrni iniciativa dhe ta rregulloni sa më shumë gjendjen në të cilën ndodheni.
Binjakët
Jeta juaj ne çift do jete përgjithësisht e mbrojtur gjatë kësaj dite. Pjesa me e madhe do kalojnë momente qetësie dhe do reflektojnë mbi te ardhmen. Beqarët do jene me te gatshëm te fillojnë ndonjë aventurë edhe pse do e dini mirë se emocionet do jenë vetëm momentale. Financat fatmirësisht do influencohen pozitivisht nga yjet.
Gaforrja
Falë mbështetjes se Saturnit, ndjenjat tuaja për partnerin do thellohen edhe me shumë gjatë kësaj dite. Do dashuroheni si kurrë me pare dhe do ndiheni shpesh si mbi re. Beqarët ka shumë gjasa të fillojnë një lidhje e cila vështirë se mund te ndërpritet ndonjë dite. Me financat tregohuni me te kujdesshëm dhe shpenzoni me kursim. Vetëm ne këtë mënyrë gjendja do jete e qëndrueshme.
Luani
Ditë shumë e ndërlikuar kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Saturni do ju nxite te tregoheni me kokëfortë dhe te mos hapni rruge për asnjë çast. Beqarët do kenë takime te papritura te cilat do ua ndryshojnë njëherë e përgjithmonë fatin. Ne planin financiar nuk pritet te keni asnjë lloj vështirësie kështu qe mund te kryeni edhe ndonjë shpenzim me shume sesa zakonisht.
Virgjëresha
Ka rrezik te tundoheni nga një person sot dhe ta tradhtoni partnerin edhe sikur ne mendime. Priten debate te mëdha. Beqarët do kenë një dëshirë ekstreme për te filluar histori dashurie, por mundësitë nuk do jenë dhe aq te mira. Edhe sektori i financave do jete shume i paqëndrueshëm. Beni kujdes me çdo shpenzim sepse do keni shume vështirësi me vone.
Peshorja
Jeta juaj ne çift do jete shume e qetë sot. Do flisni për gjithçka me partnerin tuaj dhe gjerat do ecin me se miri. Mos kërkoni me patjetër emocione te zjarrta. Beqarët do kenë pas vetes Venusin dhe më shumë gjasa statusi do ju ndryshoje. Financat duhet t’i kontrolloni disa here para se të kryeni ndonjë investim te madh. Duhet pasur shumë kujdes dhe maturi.
Akrepi
Jeta juaj ne çift do jete aq e bukur sot saqë here pas here do ju duket sikur jeni ne një ëndërr. Ata që kanë shumë kohë bashkë dhe janë martuar se fundmi do mendojnë për një fëmijë. Beqarët do kenë sukses ne dashuri dhe do fillojnë një lidhje te qëndrueshme. Ne planin financiar do bëni çmenduri dhe situata mund te dale jashtë kontrollit.
Shigjetari
Klima ne jetën tuaj ne çift do jete përgjithësisht e ngrohte sot, megjithatë duhet te bëni kujdes me mënyrën sesi flisni dhe me ato qe do i kërkoni partnerit. Beqarët do i marrin gjërat qetësisht dhe nuk do nxitohen për asgjë. Ne këtë mënyrë do kenë edhe me tepër përfitime. Financiarisht nuk do jeni ne gjendjen me te mire. Kujdes me çdo hap qe do hidhni.
Bricjapi
Jeta juaj ne çift do jetë mjaft e ndërlikuar gjatë kësaj dite. Nuk do kuptoheni mire me partnerin tuaj dhe kjo do ju brengose pa masë. Beqarët do kenë një dite normale dhe pa ndonjë takim te veçantë. As sot nuk do e ndryshoni dot statusin. Ne planin financiar do e gjeni shpejt një zgjidhje për problemet qe ju kishin dalë.
Ujori
Çiftet do kenë një dite te turbullt dhe delikate. Matuni mire kur te flisni me partneri qe keni ne krah. Beqarët do kenë një dite te zakonshme dhe pa ndonjë takim impresionues. Merrini gjerat si t’iu vijnë pa u alarmuar. Financat do jenë gjate gjithë kohës te mbrojtura. Nuk do keni asnjë problem dhe asnjë vështirësi ne këtë sektor.
Peshqit
Do bëni çmos qe te ruani një marrëdhënie harmonike sot me partnerin tuaj dhe do ja dilni mbanë me sukses. Beqarët do takojnë shume persona, por nuk do arrijnë të krijojnë me asnjërin një lidhje. Do ketë shume tipare te cilat nuk do i tërheqin aspak. Ne planin financiar do keni mjaft sukses dhe do e përmirësoni tej mase situatën ne të cilën ndodheni.