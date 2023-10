Foto mahnitëse të Diellit, ndër më të qartat që janë marrë nga Toka

iluatrim

Kjo fotografi me të kuqe gjaku të Diellit mendohet të jetë një nga fotot më të qarta të bëra ndonjëherë nga toka.

Pamja mahnitëse nga afër u realizua duke përdorur një teleskop ultra të mprehtë nga fotografi amerikan Andrew McCarthy. Ai shtroi mijëra imazhe mbi njëri-tjetrin për të kapur detaje të mëdha të yllit, i cili është 93 milion milje larg tokës.



Andrew, nga Kalifornia, ka fotografuar Diellin dhe Hënën për tre vjet - por thotë se ai mori përsipër 'sfidën e tij më unike' këtë muaj.Krijimi i tij i imazhit mbresëlënës përfshinte marrjen e pothuajse 100,000 fotove individuale - me një shpejtësi prej rreth 100 fotosh në sekondë përpara se t'i vendoste ato së bashku.

Duke përdorur teleskopin e ri, Andrew, ishte në gjendje të kapte fotot më të mprehta të Diellit - i cili ka një rreze prej gati 700,000 km - që ai ka realizuar ndonjëherë.

Në imazhin e madh, 230 megapiksel, Dielli shkëlqen me një të kuqe të thellë, dramatike përballë një qielli të errët.

Edhe plazma në skajin e jashtëm të Diellit mund të shihet në kamera - duke shpërthyer nga gjigandi i gazit në pjesën e poshtme të shkrepjes.

Andrew, i cili poston fotot e tij në faqen e tij @cosmic_background në Instagram, tha:

'Unë isha shumë i kënaqur me rezultatin përfundimtar. Nuk isha i sigurt nëse imazhi do të dilte kaq mirë, pasi bashkimi i një fotoje të madhe të diellit vjen me sfida unike me të cilat nuk jam marrë kurrë më parë.

Duke shpjeguar detajet e krijimit të tij, ai shtoi: 'Për të kapur Diellin në më shumë detaje sesa kam provuar ndonjëherë, unë mblodha një teleskop të ri diellor që më dha 4000 mm gjatësi fokale, rreth 10 herë zmadhimin e teleskopit tim të mëparshëm.

'Përdora një teknikë të quajtur "imazhe me fat", kështu që kornizat më të mira nga një sesion i veçantë grumbullohen së bashku për të ndihmuar në zvogëlimin e efekteve të atmosferës. Këto foto janë kapur pak para mesditës, kur dielli ishte lart në qiell, por ndërsa atmosfera ishte ende relativisht e qetë.' duke shtuar:

'Duke kapur nga afër detajet e sipërfaqes me këtë litar, kohë kur atmosfera ishte shumë e qetë, unë isha në gjendje të prodhoja detaje të mprehta në sipërfaqen e saj. Këto objekte rreth skajit të Diellit njihen si një "spikatje" - një masë plazme e pezulluar në atmosferën diellore nga fusha e fuqishme magnetike e diellit. Këto ndodhin mjaft shpesh dhe zgjasin shumë kohë.'