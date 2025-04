Çfarë duhet të hani para se të flini për gjumë te mirë

Shtrihesh, mbyll sytë, por gjumi… është i pakapshëm. Mendja vrapon, trupi nuk relaksohet dhe koha fluturon. Nëse kjo ju ndodh shpesh, mbase sekreti për një gjumë më të mirë fshihet në pjatën tuaj!

Dieta ndikon ndjeshëm në cilësinë e gjumit tonë. Disa ushqime e ndihmojnë trupin të relaksohet, të reduktojë stresin dhe të prodhojë natyrshëm melatonin, hormonin që na përgatit për gjumë. Përkundrazi, të tjerët mund të na mbushin me energji në kohën e gabuar ose të shkaktojnë shqetësim.

Pra, nëse doni të flini më mirë, ja disa ushqime ideale për një darkë relaksuese.

Bananet, qetësues natyral



Bananet janë plot me magnez dhe kalium, dy minerale që relaksojnë muskujt dhe ulin tensionin në trup. Ato përmbajnë gjithashtu triptofan, një aminoacid që shndërrohet në serotonin dhe melatonin, duke ndihmuar në gjumë.

Si ta shijoni : Hani një banane më vete ose kombinoni me pak gjalpë kikiriku për më shumë kënaqësi.

Kosi, aleati i përsosur i gjumit

Produktet e qumështit, si kosi, janë burime të shkëlqyera të kalciumit, i cili ndihmon trupin të përdorë më mirë triptofanin për të prodhuar melatonin.

Bajame, të vogla por të mrekullueshme

Bajamet përmbajnë magnez, i cili redukton nivelet e kortizolit (hormoni i stresit) dhe ndihmon në relaksimin e muskujve. Ato janë gjithashtu të pasura me yndyra të mira që stabilizojnë sheqerin në gjak gjatë natës, duke parandaluar zgjimet e papritura.

Mjaltë, një prekje e ëmbël për gjumë të qetë

Një lugë çaji mjaltë ndihmon trupin të reduktojë prodhimin e oreksinës, një substancë që na mban vigjilentë. Kështu, truri merr sinjalin se është koha për t’u çlodhur.

Si ta shijoni : Shtoni pak mjaltë në një filxhan kamomil ose një tas me kos (përmendur më sipër).

Tërshëra, jo vetëm për mëngjes

Tërshëra është e pasur me melatonin dhe ndihmon në rregullimin e ritmit cirkadian, orën natyrale të trupit. Ai gjithashtu përmban karbohidrate komplekse, të cilat rrisin nivelet e serotoninës dhe ofrojnë një ndjenjë qetësie.

Si ta shijoni : Provoni një tas të vogël tërshërë me pak mjaltë ose qumësht bajame para gjumit (shumë përbërës relaksues së bashku!).

Ju nuk keni nevojë të ndryshoni të gjithë dietën tuaj për të fjetur më mirë. Thjesht përfshini disa nga ushqimet e mësipërme në darkën tuaj dhe përpiquni të shmangni çdo gjë që mund t’ju mbajë zgjuar (kafeinë, alkool, ushqime të yndyrshme, të rënda).

Pra, nëse keni probleme me gjumin, provoni të bëni ndryshime të vogla në vaktin tuaj të mbrëmjes dhe trupi juaj do t’ju falënderojë me një gjumë të thellë dhe të qetë!