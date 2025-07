Eklipsi më i gjatë i shekullit, 6 minuta errësire totale në mes të ditës

Më 2 gusht 2027, një eklips diellor total do të shndërrohet në një nga spektaklet më të mëdha astronomike të këtij shekulli. Fenomeni do të zgjasë plot 6 minuta e 23 sekonda – gati dyfishin e kohëzgjatjes së eklipseve të zakonshme – dhe do të jetë i dukshëm në pjesë të Evropës Jugore, Afrikës së Veriut dhe Lindjes së Mesme.

Gjatë eklipsit, Hëna do të mbulojë plotësisht Diellin, duke sjellë errësirë të plotë në mes të ditës. Kjo ndodh për shkak të pozicioneve të veçanta astronomike: Toka do të jetë në pikën më të largët nga Dielli (aphelion), ndërsa Hëna në pikën më të afërt me Tokën (perigeum), gjë që e bën Diellin të duket më i vogël dhe Hënën më të madhe, duke krijuar një mbulim më të gjatë.

Zona të gjera do ta përjetojnë këtë spektakël në maksimumin e tij, përfshirë jugun e Spanjës, veriun e Marokut, Algjerinë, Tunizinë, Libinë, Egjiptin, pjesë të Sudanit, Jemenit, Arabinë Saudite dhe Somali. Në këto vende, qielli do të errësohet plotësisht për disa minuta, një përjetim që nuk do të përsëritet për më shumë se 100 vjet.

Në Shqipëri, eklipsi do të jetë pjesërisht i dukshëm, duke ofruar gjithsesi një pamje mbresëlënëse.

Astronomët paralajmërojnë që shikimi i këtij fenomeni duhet bërë vetëm me syze mbrojtëse speciale, pasi shikimi direkt i diellit mund të shkaktojë dëme të përhershme në sy.

Ky eklips është një moment i rrallë që na fton të ndalemi dhe të admirojmë madhështinë e universit dhe pozicionin tonë brenda tij.