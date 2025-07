"Do të viheni në provë...", horoskopi për ditën e sotme, 10 korrik 2025

Dashi

Mos nxito ta gjykosh një ide pa e kuptuar qartë. Ji mendje hapur në vend që të bësh gjykime të nxituara. Edhe pse mund të jetë e dobishme ta ndash me të tjerët vlerësimin tuaj, tregohuni të kujdesshëm me fjalët që do të përzgjidhni.

Demi

Mentaliteti juaj i hapur do të marrë shumë mbështetje sot. Përballuni me çdo punë që ju jep pavarësi. Kërkoni mundësi në të cilat mund të jeni vetvetja, në vend që të jeni në hijen e dikujt tjetër.

Binjakët

Nëse nuk mësoni nga e kaluara do ta pësoni sërish. Merrni në konsideratë të bëni një hap prapa. Duke bërë këtë mund të ndërmerrni hapin që keni shpresuar gjithmonë. Në këtë mënyrë, mund të arrini një sukses të mrekullueshëm

Gaforrja

Idetë tuaja janë ato te duhurat, por mund t’ju mungojë përqëndrimi i nevojshëm për t’i ndjekur ato deri në fund. Fokusi është i vështirë për t’u gjetur, por duhet ta kuptoni se është çelësi për të marrë atë që dëshironi nga çdo situatë. Je më afër suksesit nga sa mendon.

Luani

Tani është koha të ktheni koken pas dhe të rishikoni edhe njëherë planet që keni bërë më parë. Merrni kohë për të reflektuar mbi atë se ku keni qenë përpara se të bëni një hap tjetër. Duke vepruar kështu, do të kurseni shumë kohë, energji dhe burime në planin afatgjatë.

Virgjeresha

Gara vazhdon, por dikush ka të ngjarë t’ju çojë drejt një kthese tjetër. Një partner për të cilin mendonit se mund të mbështeteshit po bën një hap gjigant prapa. Papritmas, kjo mbështetje e fuqishme që shpresonit nuk është aq e sigurt në fund të fundit.

Peshorja

Planet tuaja aktuale mund të dështojnë sot për shkak të dikujt që ka një ide të gabuar për situatën në fjalë. Duket se menyra e të menduarit të [ersonit në fjalë po i pengon punët. Hapni derën për dialog.

Akrepi

Do të viheni në prove sot. Skeptikët që ju rrethojnë po ju vendosin para një sfide që ka gjasa të trondisë gjerat për të cilat keni punuar fort. Rezultatet e kësaj sfide varen nga mënyra se si do t’i realizoni gjërat që ju takojnë.

Shigjetari

Mund te ndihesh sikur po e drejton makinen nga krahu i kundërt sot dhe papritmas, puna që po bën po të çon prapa në vend që të ecësh përpara. Kjo mund të duket si diçka negative në fillim, por së shpejti do të kuptosh që është tërësisht ndryshe.

Bricjapi

Disa persona mund të duken si miqtë tuaj, por kini kujdes. Ata mund të jënë duke ju përdorur për të marrë atë çfarë duan prej jush. Do të jetë e vështirë të kuptosh motivet e njerëzve në një ditë si kjo. Jini të kujdesshëm dhe mos i jepni asnjë informacion një personi, i cili nuk ju duket mjaft i besueshëm.

Ujori

Ndonjëherë mund të na kërkohet të rishikojmë diçka nëse nuk e kemi bërë siç duhet herën e parë. Sot është një nga ato ditë, kur mund t’ju duhet ta bëni këtë. Në vend që të ecni përpara, do të ecni pas, por gjithsesi kjo do të jetë në favorin tuaj.

Peshqit

Ritmi i punës suaj ka qenë aq i shpejtë dhe i furishëm kohët e fundit sa mund të keni anashkaluar një detaj ose mundësi shumë të rëndësishme. Vetëm pse e djeshmja ka mbaruar nuk do të thotë që nuk mund të përfitoni nga rishikimi i disa prej ideve të vlefshëm./bw