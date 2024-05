Do mbushin xhepat! Shenjat e horoskopit që do të pasurohen në maj

Maji sapo ka filluar: një muaj që mund të bëjë që disa shenja të horoskopit të fitojnë shumë para. Pas një prilli mjaft të stuhishëm, yjet e majit mund të ofrojnë mundësi të arta për miqtë tanë të zodiakut. Në veçanti, tre shenja pritet të kenë mundësinë të rrisin të ardhurat e tyre.

Dy tranzite planetare në veçanti duket se do të bëjnë ndryshimin në jetën financiare të miqve tanë të zodiakut: Jupiteri, ylli i pasurisë dhe fatit, dhe Mërkuri, planeti i biznesit, kontakteve dhe komunikimit.

Cilat shenja do të përfitojnë nga ndikimi i tyre këtë muaj? Kush do të favorizohet nga Jupiteri dhe Mërkuri gjatë javëve të ardhshme?

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Mërkuri do të vazhdojë kalimin e tij në qiellin e Dashit deri më 15 maj, pas së cilës do të zhvendoset në Demi, pranë Diellit dhe Venusit. Jupiteri do të përfundojë tranzitin e tij të ngadaltë në hapësirën zodiakale të Demit më 25 maj, më pas do të zhvendoset në Binjakët.

Ndër shenjat e zodiakut që mund të rrisin fitimet e tyre do të jetë edhe Demi. E freskët nga disa muaj trazirash të thella dhe ndryshimesh radikale, shenja e tokës do të fillojë majin me një lëkurë të re dhe mundësi të reja. Pak nga pak, të lindurit në shenjën Demi do të ngrihen dhe do të bëhen më të fortë se më parë.

Dashi do të jetë në gjendje të llogarisë në favoret e Mërkurit deri në mes të majit. Më pas, atij do t’i duhet gjithashtu t’i thotë lamtumirë planetit të fundit që kalon në qiellin e tij, por do të fitojë një aleat shumë të respektueshëm: Jupiterin te Binjakët. Gjysma e dytë e vitit premton të jetë plot stimuj dhe mundësi të reja joshëse për t’u shfrytëzuar menjëherë.

Binjakët do të jenë një nga shenjat e zodiakut që mund të bëjnë një pasuri në planin e punës. Duke lënë pas një dimër të ndrydhur, shenja e ajrit po përgatitet të përjetojë një pjesë të dytë të 2024-ës të hakmarrjes, nga çdo këndvështrim. Dikush do të duhet të lërë të sigurtën për të pasigurt, t’i japë fund një bashkëpunimi historik për të nisur diçka të re, por në fund rezultatet do të vijnë.