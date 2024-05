Asnjë gjurmë prej 4 ditësh, shpallet e zhdukur efektivja e policisë në Gjakovë

Një efektive policore nga Rahoveci, Gjakovë, është shpallur e zhdukur. Mediat e Kosovës raportojnë se policja është larguar nga shtëpia e saj ditën e dielën dhe nuk është kthyer më.

Familjarët kanë raportuar të martën zhdukjen e efektives.

“Dje është raportuar por dyshohet që nga e diela në mëngjes nuk është në kontakt me askend, s’ka qasje as në telefon e as nuk është parë nga ajo kohë”, deklaron policia.