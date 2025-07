Ditët e ardhshme parashikohen të jenë tepër pozitive për këto tri shenja të zodiakut

Gaforrja

Besojini intuitës suaj. Hëna do të jetë në shenjën e Peshqve nga e hëna, 14 korrik, deri në orët e para të së mërkurës, 16 korrik, duke ju sjellë energjinë ideale për t’u lidhur me instinktin tuaj të brendshëm. Nën ndikimin e kësaj Hëne në një shenjë uji, do të ndiheni të qetë dhe të aftë të largoni zhurmën e jashtme që ju shpërqendron.

Kjo është një kohë e mirë për t’u rilidhur me anën tuaj shpirtërore krijoni hapësirë për qetësi, relaks dhe reflektim të thellë. Mund të jetë një periudhë frymëzuese për fillime të reja apo për të zbuluar drejtimin që dëshironi të merrni në jetë. Nuk ka nevojë të nxitoni, por është e rëndësishme të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm dhe t’i qëndroni besnikë asaj që ndjeni.

Binjakët

Binjakë, jeni me fat këtë javë! Disa planetë ndodhen në shenjën tuaj dhe po ju sjellin energji dinamike – veçanërisht në jetën tuaj shoqërore. Java nis me Hënën në Peshq, e cila ju ndihmon të përqendroheni në qëllimet tuaja profesionale. Sytë janë të kthyer nga ju, ndaj përfitoni nga kjo vëmendje pozitive.

Jupiteri, i vendosur në shtëpinë tuaj të financave, ju jep mbështetje për të bërë plane të zgjuara kursimi dhe investimi. Mërkuri, që hyn në retrogradë më 18 korrik, do t’ju japë ide të reja për t’i vënë këto plane në zbatim. Të mërkurën, me Hënën që kalon në Dash, do të ndiheni në elementin tuaj – të gjallë, spontanë dhe të hapur për aventura me njerëzit tuaj të afërt.

Shigjetari

Kjo javë kërkon durim dhe përkushtim, por mund të jetë jashtëzakonisht shpërblyese për ju. Energjia e Luanit ju ndihmon të rifokusohemi te ajo që ka vërtet rëndësi në jetën tuaj, duke ju dhënë guximin për të ndjekur pasionet dhe ëndrrat që mund t’i keni lënë pas dore. Mos u mbingarkoni me mendime të tepërta – ndaluni dhe ndjeni se ku ju thërret zemra. Mërkuri retrograd në Luan do të hapë një fazë introspektive, të thellë, që lidhet me mësimin, eksplorimin dhe vetërritjen.

Nëse keni menduar të udhëtoni, tani është momenti ideal për të planifikuar.Kjo periudhë sjell mundësi për të mësuar për kultura të reja ose për të hedhur hapat drejt një ideje biznesi personale. Fati është në krahun tuaj – jo gjithmonë me rezultate të menjëhershme, por me sinjale të qarta për drejtimin që duhet të ndiqni.